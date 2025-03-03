В Горловке из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель

Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В результате поврежден жилой дом, погиб один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что ЧП произошло в поселке станции Никитовка.

В управлении администрации ДНР заявили, что с 4:00 до 8:20 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм и сбросили боеприпас с БПЛА в Никитовском районе Горловки, передает «РИА Новости».

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, с начала года она несколько раз подверглась атакам. 12 февраля в результате обстрела ВСУ в городе пострадали 13 человек. 26 февраля в Горловке пострадали три человека, в том числе ребенок, 27 февраля — четыре человека.