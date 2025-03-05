Трамп созвонился с Трюдо после введения пошлин

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели 50-минутный телефонный разговор на следующий день после введения импортных пошлин стран. В офисе канадского премьера назвали беседу «конструктивной». Перед переговорами, сообщал телеканал со ссылкой на источники, стороны согласовывали детали «торгового компромисса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент заявил, что переговоры прошли «в некоторой степени дружелюбно». «Я сказал ему, что многие люди умерли от фентанила, который попал через границы Канады и Мексики, и ничто не убедило меня в том, что это прекратилось. Он сказал, что стало лучше, но я сказал: "Этого недостаточно"»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.

4 марта вступили в силу пошлины в размере 25% на импорт в США канадских товаров. В ответ Оттава объявила об аналогичных тарифах на американские товары. Тогда Дональд Трамп пообещал удвоить пошлины на продукцию из Канады, а Джастин Трюдо обвинил американского президента в начале торговой войны.

Позднее министр торговли США Говард Латник допустил договоренность с Канадой по вопросу пошлин. В частности, возможно смягчение этой меры (например, на продукцию автопрома). По данным CNN, среди прочего Канаде необходимо усилить безопасность границ. Дональд Трамп объяснял введение пошлин в том числе борьбой с поставками фентанила.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Торговая война с собой и миром».

Лусине Баласян