Франция заявила об опасных маневрах российского истребителя

Глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что российский истребитель Су-35 совершил опасные маневры около французского дрона Reaper. Инцидент произошел в восточной части Средиземного моря 2 марта.

Министр рассказал, что французский беспилотник «выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве». По его словам, Су-35 трижды подошел на близкое расстояние к БПЛА, что могло привести к потере контроля над ним. Он считает, что поведение российской стороны «свидетельствует о желании ограничить свободное воздушное движение».

«Преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные действия, которые неприемлемы. Франция продолжит защищать свободу судоходства в международных воздушных и морских пространствах»,— написал господин Лекорню в соцсети Х и опубликовал короткое видео, на котором видно Су-35 рядом с дроном.

В 2023 году Румыния обвинила РФ в «агрессивном поведении» истребителя над Черным морем, после чего НАТО усилило охрану воздушного пространства. В октябре 2024 года самолет США Boeing P-8 опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем.