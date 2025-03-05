Китай взял пять

Экономика Китая в 2025 году должна вырасти «примерно на 5%» — такую цель обозначил премьер Госсовета КНР Ли Цян на открывшейся в среду сессии Всекитайского совета народных представителей. В этом году он отказался от ставшей уже привычной темы обеспечения технологического суверенитета и главным приоритетом китайского правительства обозначил расширение потребления. Для стимулирования внутреннего спроса Пекин готов увеличить выпуск государственных облигаций — средства от их размещения будут направлены на программы обновления промышленного оборудования и на обеспечение покупки потребительских товаров по схеме «трейд-ин». Повышенное внимание других стран к планам КНР объясняется тем, что «самочувствие» китайской экономики ощутимо влияет на глобальную торговлю, в частности на поставки энергоносителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Цян на Всекитайском совете народных представителей

Фото: Tingshu Wang / Reuters Ли Цян на Всекитайском совете народных представителей

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 5 марта выступил перед Всекитайским советом народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) с ежегодным отчетом о работе правительства. В экономической части выступления Ли Цян задал официальную цель по росту ВВП Китая на 2025 год — «примерно 5%». По его словам, стремление к ней необходимо ради стабилизации занятости, для предотвращения рисков в экономике, а также выполнения «долгосрочных задач развития».

Поясним, что пристальное внимание других стран к планам КНР объясняется в том числе степенью влияния «самочувствия» китайской экономики на глобальную торговлю, в частности на поставки энергоносителей.

Несмотря на высокие темпы внедрения возобновляемых источников энергии, Китай остается одним из ключевых потребителей нефти — по оценкам Международного энергетического агентства, в 2024 году на КНР пришлось 20% прироста спроса на нее. Так что амбициозные цели Пекина фактически означают стабильное расширение потребности в поставках и поддержку ценам на нефть. Также страна является крупнейшим покупателем сжиженного природного газа.

Поясним, что аналогичной цель по ВВП была у властей Китая и в 2024 году (фактический рост составил те же 5%), и в 2023-м (5,2%). Впрочем, если достижение ориентира в прошлые годы было ожидаемым и во многом опиралось на активный внешний спрос (см. “Ъ” от 18 января), то теперь это потребует от властей дополнительного стимулирования экономики. Ключевой темой выступления премьера Госсовета в связи с этим стало расширение потребления — о достижении техносуверенитета, которое называлось приоритетом, в этот раз подробно он не говорил.

Как сообщил Ли Цян, Пекин планирует выпуск сверхдлинных государственных облигаций на 1,3 трлн юаней ($179 млрд).

Половина поступлений от размещения будет направлена на поддержку масштабного обновления оборудования в промышленном секторе, а также на программы приобретения товаров по схеме «трейд-ин». Последняя была запущена в марте 2024 года — потребители могут менять с доплатой старые автомобили и бытовую технику на новые. По оценкам китайских властей и аналитиков, именно эта программа обеспечила некоторое улучшение потребительских настроений в конце прошлого года. Кроме того, Ли Цян анонсировал размещение специальных облигаций местных органов власти на 4,4 трлн юаней (примерно $606 млрд) — полученные средства направят на поддержку инфраструктурных проектов. План по дефициту бюджета КНР в 2025 году обозначен правительством на уровне около 4% ВВП — это максимум более чем за 30 лет.

Народный банк Китая, как стало ясно из заявлений Ли Цяна, продолжит смягчение денежно-кредитной политики — последний раз ставки по кредитам сроком на год и на пять лет снижались в октябре, сейчас они составляют 3,1% и 3,6% соответственно. Из расширенного доклада правительства, опубликованного к сессии ВСНП, следует, что власти планируют и другие меры по стимулированию потребления, в том числе «совершенствование механизмов регулярного роста заработной платы», но об этих инициативах будет объявлено позже. Отметим, на фоне слабого внутреннего спроса правительство снизило официальную цель по инфляции до минимальных с 2003 года 2%. В последние два года при ориентире в 3% годовая инфляция составляла лишь 0,2%.

Часть выступления Ли Цян, как и ожидалось, посвятил усложнению торгового ландшафта из-за пошлин США (подробнее см. “Ъ” от 5 марта). Уже введенные и анонсированные ограничения серьезно осложняют достижение экономических целей КНР. В связи с необходимостью диверсификации поставок Пекин будет активнее поддерживать экспортеров, выходящих на новые рынки, а также стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции.

Как отмечают в Goldman Sachs, даже при расширении внутреннего спроса без поддержания внешнего обеспечить стабильные темпы роста экономики не удастся.

Среди других приоритетных направлений — более активное привлечение иностранных инвестиций. Новые меры (пока обозначены лишь контурно, см. “Ъ” от 3 марта) будут развернуты на фоне зафиксированной в прошлом году отрицательной динамики: объем прямых иностранных инвестиций в 2024-м сократился на максимальные с 2008 года 27%, до 826,3 млрд юаней ($114,8 млрд).

Кристина Боровикова