В Китае всё продумали

В среду, 5 марта, премьер Госсовета КНР Ли Цян открыл отчетным докладом о работе правительства ежегодную сессию высшего законодательного органа страны — Всекитайского совета народных представителей (ВСНП). По словам господина Ли, учитывая «все более сложную» внешнюю среду, «основным двигателем и якорем экономического роста» должно стать внутреннее потребление. В отчетном докладе второй человек в китайской политической иерархии по традиции также заявил о том, что Пекин будет «решительно продвигать» курс на «воссоединение» с Тайванем, и сообщил, что расходы на оборону вырастут, как и годом ранее, на 7,2%. Преодолевать острый демографический кризис (стремительное старение населения и низкую рождаемость) предложено за счет повышения минимальных базовых пособий по старости и неких «продуманных планов» в отношении детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Госсовета КНР Ли Цян представил отчет о работе правительства на ежегодной сессии Всекитайского совета народных представителей (ВСНП)

Фото: Tingshu Wang / Reuters Премьер Госсовета КНР Ли Цян представил отчет о работе правительства на ежегодной сессии Всекитайского совета народных представителей (ВСНП)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Поскольку Китай давно стал второй крупнейшей экономикой мира, за его экономическими итогами и ориентирами на будущее всегда внимательно следили далеко за пределами КНР. Пусть даже ежегодные отчетные доклады премьера Госсовета о работе правительства и планах китайских властей на будущий год редко изобиловали сенсациями.

5 марта, в день открытия ежегодной сессии ВСНП, для простоты именуемого вне Китая парламентом, премьер Госсовета Ли Цян объявил, что целевой показатель по росту ВВП страны на текущий год, как и в предыдущие два года, составит «около 5%».

На фоне замедления темпов роста китайской экономики и усиления торговой напряженности с США (как раз на этой неделе страны обменялись повышениями пошлин) многие сочли цель слишком амбициозной. Это отчасти признал и премьер Ли, призвав общественность усердно работать для достижения «очень непростой» цели, учитывая «все более сложную» внешнюю среду. При этом глава Госсовета КНР подчеркнул, что «основным двигателем экономического роста» правительство намерено сделать внутреннее потребление.

Как и в предыдущие годы, чисто политических аспектов в отчете Ли Цяна оказалось крайне мало, но не упомянуть Тайвань премьер, конечно же, не мог. Он заявил, что Китай и впредь будет «решительно продвигать» курс на «воссоединение» с Тайванем, противостоя сепаратистским действиям, направленным на провозглашение независимости острова, и внешнему вмешательству.

Впервые был выражен настрой Пекина работать с «китайскими соотечественниками на Тайване, чтобы помочь великому возрождению китайской нации».

А вот эпитет «мирное» в отношении воссоединения материка с Тайванем, который пропал из отчетной речи премьера Госсовета еще в прошлом году, вновь был опущен. К слову, на март нынешнего года пришлось 20-летие принятия в Китае закона о противодействии деятельности по расколу страны, который санкционировал применение военной силы против Тайваня в случае объявления им независимости.

Еще одним ожидаемым моментом в отчете премьера стала часть, касающаяся оборонных расходов Китая. В текущем году Пекин пообещал повысить расходы на оборону на 7,2%, до 1,78 трлн юаней ($245,65 млрд), то есть снова в значительно большей степени, чем запланированный экономический рост.

На фоне стремления КНР завершить полную оборонную модернизацию к 2035 году и ведущихся разработок новых ракет, кораблей, подлодок и технологий слежения оборонный бюджет сохранял устойчивые темпы роста все последние годы.

Как неизменно утверждали на Западе, общие военные расходы Китая фактически всегда были выше, чем Пекин указывал в отчетах.

В последнем ежегодном докладе Пентагона, например, отмечается, что КНР тратит «на 40–90% больше, чем объявляет в своем государственном оборонном бюджете». Большинство европейских военных экспертов также считали официальную статистику Китая сильно заниженной, хотя оценивали, что реальные оборонные расходы превышают заявленные на 30%.

Куда более любопытной деталью итогового доклада в части, касавшейся военных дел, стало обещание «продолжать улучшать политическое поведение военных». Это стало явным отсылом к многочисленным коррупционным скандалам, затронувшим Народно-освободительную армию Китая в последние пару лет, в частности стоившим осенью 2023 года поста министра обороны генералу Ли Шанфу, смещенному с этой должности всего через семь месяцев после назначения.

Традиционно важным моментом в обращении премьера Госсовета к депутатам ВСНП стали вопросы социальной политики с упором на исправление едва ли не катастрофической демографической ситуации.

В 2024 году население Китая вновь, уже третий год подряд, сократилось. Самой острой проблемой не первый год остается стремительное старение населения: по прогнозам, уже через 10 лет количество китайцев в возрасте 60 лет и старше увеличится на 40% и превысит 400 млн человек. А китайская молодежь не хочет вступать в брак и рожать детей, хотя еще несколько лет назад семьям разрешили заводить по три ребенка.

Власти Китая в этом году не собираются слишком щедро помогать пенсионерам. Ли Цян объявил о повышении минимальных базовых ежемесячных пособий по старости для сельских и неработающих городских жителей на 20 юаней (около 243 руб.), посулив «соответствующее увеличение» базовых пенсионных выплат для других категорий пенсионеров, не называя, впрочем, никаких цифр.

Семьям с детьми досталось еще меньше конкретных обещаний. Китай будет предоставлять субсидии по уходу за детьми, отмечено в официальных сообщениях по итогам выступления премьера Госсовета, а также разработает «продуманные планы» по созданию системы обслуживания детей, включая постепенное введение бесплатного дошкольного образования.

Наталия Портякова