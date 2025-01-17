Китай получил пятерку

Экономика Китая в 2024 году выросла на 5%, следует из данных Государственного статистического управления страны (ГСУ). Большую часть года достижение этого официального целевого показателя казалось невозможным, однако в четвертом квартале рост ВВП заметно ускорился и стал максимальным за последние полтора года. Компенсировать проблемы с внутренним спросом и спад на рынке недвижимости к концу 2024-го помогло расширение промышленного производства и экспорта. В 2025 году обеспечить устойчивый рост будет сложнее: в отсутствие опоры на внешний спрос необходимы структурные реформы и более масштабная поддержка потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компенсировать проблемы с внутренним спросом Китаю к концу 2024 года помогло расширение промышленного производства

Фото: Wei Dongsheng / VCG / Getty Images Компенсировать проблемы с внутренним спросом Китаю к концу 2024 года помогло расширение промышленного производства

Фото: Wei Dongsheng / VCG / Getty Images

В 2024 году рост ВВП Китая составил 5%, сообщило в пятницу ГСУ. Таким образом, официальная цель китайских властей, обозначенная на Всекитайском собрании народных представителей (см. “Ъ” от 6 марта 2024 года), достигнута. Хотя рост экономики КНР замедлился (в 2023 году показатель составил 5,2%), он оказался лучше ожиданий: большую часть 2024 года предполагалось, что ВВП страны увеличится на 4,6%.

Заметный вклад в фактический показатель внес четвертый квартал.

На фоне расширения экспорта, которое фиксировалось в ожидании торговых ограничений со стороны США (см. “Ъ” от 14 января), ВВП Китая в октябре—декабре продемонстрировал максимальный за полтора года рост на 5,4%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, предполагали, что он составит 5% после 4,6% в третьем квартале. Более заметный рост к концу года был обеспечен также ускоряющимся расширением промышленного производства: в декабре оно составило 6,2% после 5,4% в ноябре.

В целом же по итогам года объем промпроизводства увеличился на 5,8%, следует из данных ГСУ. Таким образом, рост ускорился, в 2023 году он составлял 4,6%, что объясняется стремлением нарастить выпуск ради более активного экспорта до повышения пошлин со стороны США. Отдельно в высокотехнологичном секторе производство увеличилось на 8,9% (риски потенциальных ограничений для него выше).

О том, что рост деловой активности в производственном секторе связан с перспективами внешнего, а не внутреннего рынка, свидетельствует динамика розничных продаж. Их объем по итогам года вырос на 3,5% после увеличения на 7,2% в 2023-м.

Внутренний спрос в стране остается крайне слабым — аналитики солидарны в том, что уже объявленных мер поддержки для его стимулирования недостаточно. В условиях слабого спроса инфляция в стране составила только 0,2% (слишком низкий показатель говорит о слабости потребления).

Данные за 2024 год указывают на то, что властям КНР не удается решить и проблемы на рынке недвижимости: объем инвестиций в сектор за год сократился на 10,6%, в 2023-м спад составлял 10%, в 2022-м — 9,6%. На 12,7% снизилась общая площадь объектов на стадии строительства, на 27,8% — площадь зданий, сданных в эксплуатацию. В целом же инвестиции в основной капитал на фоне больших вложений в производственное оборудование выросли за год на 3,2% после роста на 3% в 2023-м.

С учетом сохранения структурных проблем и неясных перспектив на внешнем рынке, обеспечить устойчивый рост в 2025 году китайским властям будет сложнее. Несмотря на это, ожидается, что цель по увеличению ВВП третий год подряд составит 5% (ориентир будет объявлен в марте) — в связи с чем от Пекина в этом году ждут более масштабного стимулирования экономики.

По оценкам Всемирного банка (ВБ), без новых мер поддержки потребление в стране останется слабым, рынок недвижимости не стабилизируется, а инфляция будет ниже целевых 3% — такой прогноз содержится в его докладе о перспективах мировой экономики (Global Economic Prospects)

С учетом ожидаемого замедления роста экспорта и сдержанного расширения импорта в ВБ ждут, что ВВП КНР по итогам 2025 года вырастет на 4,5% (оценка повышена на 0,4 пункта) после роста на 4,9% в 2024-м (по оценке банка). В МВФ, ссылаясь на те же аргументы, прогнозируют рост экономики на 4,6% в этом году, а ее увеличение в 2024-м оценивается в 4,8%.

Отметим, после публикации данных за 2024 год часть крупных инвестбанков уже начала пересмотр оценок роста КНР — впрочем, их прогнозы по-прежнему ниже, чем у ВБ и МВФ. Так, например, финансовый конгломерат Barclays теперь ждет, что ВВП страны в 2025 году вырастет на 4,3%, а не на 4%, как предполагалось ранее.

Кристина Боровикова