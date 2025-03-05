Путин: нельзя снижать темп в борьбе с коррупцией

Президент Владимир Путин отметил, что коррупция мешает развитию экономики России. Он призвал МВД не снижать темпы в борьбе с коррупцией и уделять особое внимание преступлениям при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нельзя снижать темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат. Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ»,— сказал господин Путин во время заседания коллегии МВД.

Глава государства счел необходимым устанавливать личности не только отдельных преступников, но и выявлять проблемные зоны и криминогенные риски совместно с федеральными и региональными органами. Он отметил, что долгосрочные планы развития России требуют обеспечения экономической безопасности, а также работы по очищению финансового сектора и отраслей экономики от криминала и схем отмывания денег.

Заседание коллегии МВД прошло сегодня, 5 марта. В ходе него Владимир Путин заявил о снижении уровня преступности в России. В то же время был отмечен рост на 25% преступлений экстремистской направленности и снижение раскрываемости киберпреступлений: в 2024 году этот показатель снизился до 23%.

Никита Черненко