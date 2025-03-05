Ущерб от киберпреступлений в 2024 году составил порядка 200 млрд рублей

Президент России Владимир Путин рассказал на заседании коллегии МВД, что около 25% пострадавших от киберпреступлений — пенсионеры. По его словам, ущерб от таких преступлений за 2024 год составил примерно 200 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства заявил о снижении уровня раскрываемости киберпреступлений: в 2024 году он составил порядка 23%. Президент отметил, что злоумышленники ищут и используют новые возможности для совершения преступлений. Господин Путин счел необходимым, чтобы МВД соответствующим образом реагировало на такие угрозы.

«Ваша задача — во взаимодействии с другими профильными ведомствами искать новые, более эффективные меры противодействия»,— сказал господин Путин.

4 марта зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что за 2024 год мошенники похитили не менее 295 млрд руб. с помощью телефонного мошенничества. Центробанк отмечал, что за прошедший год со счетов россиян похитили на 74,4% (до 27,5 млрд руб.) больше средств, чем в 2023 году. В то же время Минцифры планирует «закрыть» проблему кибермошенничества в этом году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перемены на линии фрода».

Никита Черненко