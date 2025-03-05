Путин рассказал о снижении преступности в России

В России стала улучшаться раскрываемость ряда преступлений, включая убийства, разбойные нападения и квартирные кражи, сообщил президент Владимир Путин. Он также отметил в ходе заседания коллегии МВД, что в стране «практически» сокращается число рецидивов среди преступников, получивших наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным главы государства, в России снижаются показатели уличной и подростковой преступности. Последний показатель, в частности, снизился более чем вдвое за прошедшие десять лет. Господин Путин призвал МВД делать все возможное для защиты молодежи от криминальных угроз и втягивания в противоправную деятельность, включая киберпреступность и наркобизнес.

О мерах противодействия преступности среди молодых людей говорил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время годовой коллегии ведомства. Так, он предложил снизить возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. По его мнению, это позволит помешать вовлекать в наркобизнес подростков, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. Также он предложил не продавать алкоголь людям до 21-летнего возраста для «предупреждения алкоголизации молодежи».

Подробнее — в материале «Ъ» «Порог трезвости».

Никита Черненко