Путин потребовал от МВД жестко реагировать на проявления экстремизма в РФ

Борьба с экстремизмом в России остается важной задачей для органов внутренних дел, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД. Он подчеркнул, что ожидает от ведомства жесткой реакции на проявления экстремизма и преступления на почве религиозной или национальной нетерпимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Национальная и религиозная нетерпимость, агрессивный, воинствующий радикализм – это угроза единству и сплоченности многонационального народа России, мы с вами это хорошо понимаем, нашему суверенитету, в конце концов, и даже территориальной целостности страны. Жду от вас самой жесткой и оперативной реакции на подобные преступления»,— сказал господин Путин. Он также отметил важность использования всех инструментов пресечения таких преступлений.

Выступивший с докладом глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что количество экстремистских преступлений в 2024 году выросло на четверть. По его словам, ведомство наращивает усилия по противодействию экстремизму. В частности, в прошлом году было пресечено 86 инцидентов, которые могли перерасти в преступления на этнической почве. Также была запрещена работа 8 экстремистских организаций и 55 их подразделений. За 2024 год МВД привлекло к ответственности 180 человек, посягавших на административные здания и транспортные объекты.

Владимир Путин в декабре 2024 года подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму. В числе основных угроз в документе названы несогласованные протестные акции и искажение истории. Также указывается, что в экстремизм вовлекаются мигранты.

Никита Черненко