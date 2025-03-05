Sky News: в течение дня США полностью прекратили передачу разведданных Украине

Несколько часов назад США полностью приостановили передачу Украине разведывательных данных, сообщил Sky News украинский чиновник. Ранее собеседник телеканала утверждал, что Вашингтон ограничил передачу только той информации, которую ВСУ используют для ударов вглубь России.

«Несколько часов назад обмен информацией полностью остановился»,— сказал источник Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что «пауза в том, что касается военных вопросов и разведки» необходима, чтобы «призвать всех обеспечить мир во всем мире». При этом он допустил возобновление передачи разведданных при готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.

Разведданные не передаются из-за приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву. Решение было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон может продолжить поставки помощи Киеву в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым. Владимир Зеленский выразил готовность подписать эту сделку «в любое время и в любом удобном формате».

О приостановке помощи — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».

Лусине Баласян