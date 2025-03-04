Вэнс назвал условия для возобновления помощи Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон не исключает возможность возобновления помощи Киеву в случае возобновления переговоров по полезным ископаемым. Ранее США прекратили все военные поставки Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Jose Luis Magana / AP Джей Ди Вэнс

Фото: Jose Luis Magana / AP

«Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы считаем, что украинские войска сражались очень храбро, но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно»,— сказал Джей Ди Вэнс на встрече в Конгрессе (цитата по CNN).

Украина для возобновления помощи США должна «сесть за стол переговоров и начать обсуждение по редкоземельным металлам», добавил Джей Ди Вэнс. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «по-прежнему привержен сделке».

Ранее Белый дом подтвердил, что США приостановили военную помощь Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева вести переговоры. The Times со ссылкой на источники писала, что таким способом Дональд Трамп добивается подписания сделки о полезных ископаемых без предоставления гарантий безопасности Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приостановка по требованию».