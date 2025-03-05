Sky News: США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь РФ

Приостановка передачи американских разведданных Украине касается только информации, которая используется ВСУ для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник. О приостановке передачи разведанных сообщала Financial Times, затем эту информацию подтвердил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Глава ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Источник Sky News утверждает, что обмен разведанными прекратился «не полностью, а выборочно». «Речь идет о возможности нанесения ущерба на территории Российской Федерации»,— сказал собеседник телеканала.

Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки писала, что США запретили Великобритании передавать американские разведданные Украине. Как сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X, Джон Рэтклифф подтвердил, что США взяли «паузу в том, что касается военных вопросов и разведки, чтобы призвать всех обеспечить мир во всем мире». О приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву стало известно 4 марта.

О приостановке помощи — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».

Лусине Баласян