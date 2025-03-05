США перестали предоставлять Украине разведданные

США больше не предоставляют Украине разведывательные данные, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Позднее эту информацию Fox News подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По данным FT, при этом Вашингтон продолжает передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам, включая Великобританию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Как сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X, Джон Рэтклифф подтвердил, что США взяли «паузу в том, что касается военных вопросов и разведки, чтобы призвать всех обеспечить мир во всем мире».

Daily Mail со ссылкой на эксперта военной разведки писала, что США запретили Великобритании передавать американские разведданные Украине. Запрет затрагивает Центр правительственной связи Великобритании, разведывательные агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны Великобритании. О приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву стало известно 4 марта.

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. В итоге встреча завершилась раньше времени. Соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых, по поводу которого и был организован визит господина Зеленского, подписано не было.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон не исключает возможности возобновления помощи Киеву в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым. Владимир Зеленский в тот же день выразил сожаление из-за случившегося в Белом доме и готовность подписать сделку о редкоземельных металлах «в любое время и в любом удобном формате».

О приостановке помощи — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».

Лусине Баласян