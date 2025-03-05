Белый дом связал возобновление помощи Украине с ходом переговоров

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон смогут продвинуться в переговорах и укрепить доверие. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц. США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Майк Уолц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры, продвинуться вперед и, по сути, принять меры по укреплению доверия, то президент тщательно рассмотрит вопрос об отмене паузы»,— сказал Майк Уолц в интервью Fox News (цитата по Reuters).

О приостановке Вашингтоном помощи Киеву стало известно 4 марта. Bloomberg писало, что решение затронет все поставки американского вооружения, включая оружие, уже находящееся на самолетах, кораблях или ждущее отправки на Украину в транзитных зонах в Польше. Приостановлена также передача Киеву разведданных, подтвердил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон не исключает возможность возобновления помощи Киеву в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым. Владимир Зеленский выразил готовность подписать сделку о редкоземельных металлах «в любое время и в любом удобном формате».

О приостановке помощи — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».

Лусине Баласян