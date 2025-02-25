Зачем Европе зонтик

На фоне отдаления новой американской администрации от Европы в ряде европейских стран—членов НАТО активизировалась дискуссия о необходимости обретения собственного «ядерного зонтика». В частности, об этом заявил вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, усомнившийся в том, что США по-прежнему готовы защищать Европу всеми имеющимися у них средствами. По его мнению, заменить США в этом плане могли бы Франция и Великобритания, также обладающие ядерным арсеналом. По данным СМИ, Париж к этому якобы готов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, усомнившийся в том, что США по-прежнему готовы защищать Европу всеми имеющимися у них средствами, заговорил о необходимости создания европейскими странами собственного «ядерного зонтика»

Фото: Annegret Hilse / Reuters Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, усомнившийся в том, что США по-прежнему готовы защищать Европу всеми имеющимися у них средствами, заговорил о необходимости создания европейскими странами собственного «ядерного зонтика»

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Мы должны быть готовы к тому, что США при Дональде Трампе более не будут готовы оказывать своим союзникам по НАТО безоговорочную помощь»,— заявил в интервью немецким СМИ лидер победившего на выборах в Бундестаг Христианско-демократического союза, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Это, по его словам, касается и готовности новой американской администрации, «безразличной к судьбе Европы», задействовать ядерное оружие для защиты европейских стран.

Поэтому, как заявил далее немецкий политик, Берлину стоит обсудить концепцию независимого от расклада в Вашингтоне «ядерного зонтика» с европейскими государствами—обладателями ядерного оружия, Францией и Великобританией.

«Нам надо совместно обсудить, как это могло бы выглядеть»,— отметил он.

Немецкие СМИ увидели в этом заявлении признаки предстоящего «изменения стратегического курса» Германии. Дело в том, что сама дискуссия о надежности США как гаранта безопасности Европы началась еще год назад на фоне противостояния с Россией и повышения шансов Дональда Трампа на возвращение в Белый дом (см. “Ъ” от 26 января 2024 года).

Однако канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц и слышать не хотел о каких-либо сценариях обретения Германией или Европой в целом собственного потенциала ядерного сдерживания. «Нет причин ставить под сомнение НАТО и трансатлантическое сотрудничество. А НАТО включает в себя "ядерный зонтик" США»,— говорил он наперекор своим соратникам по правящей коалиции и даже многим однопартийцам. Неоднократные призывы французских властей к большей автономии Европы, в том числе в ядерной сфере, Олаф Шольц игнорировал. Фридрих Мерц же и до выборов неоднократно изъявлял готовность всерьез продвигаться в этом направлении.

Согласно международно-правовым обязательствам Германии, сама она не имеет права ни производить ядерное оружие, ни обладать им или распоряжаться им в каком-либо виде. Соответствующие ограничения зафиксированы в трех ключевых документах: Парижских соглашениях 1954 года, Договоре о нераспространении ядерного оружия 1970 года и договоре «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», заключенном в 1990 году в Москве (он же договор «2+4»). С 1955 года на территории ФРГ свое тактическое ядерное оружие размещают США. Большая его часть была за минувшие десятилетия вывезена, однако, по оценкам экспертов, на авиабазе ВВС США в Бюхеле по-прежнему находится около 20 авиабомб типа B-61. В рамках «совместных ядерных миссий» НАТО бундесвер участвует в разработке ядерной политики альянса и военных учениях. Решение о применении ядерного оружия, однако, остается исключительно за США.

На минувшей неделе американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что новая американская администрация не исключает существенного сокращения присутствия своих вооруженных сил в Европе. Это якобы необходимо для того, чтобы США смогли сконцентрироваться на противостоянии с Китаем. Официального подтверждения этой информации, однако, пока не было.

По данным французских дипломатических источников британского издания The Telegraph, в Париже готовы рассмотреть сценарий предоставления гарантий безопасности странам—членам Евросоюза. Это якобы касается и возможности размещения французских истребителей, способных нести ядерное оружие, вместе с соответствующими боеприпасами на территории других европейских государств, и задействования потенциала оснащенных ядерными боеголовками субмарин Франции для защиты ее союзников. Решение о применении ядерного оружия при этом оставалось бы за Парижем.

Немецкие дипломатические источники The Telegraph надеются, что и Великобритания (покинувшая ЕС) согласится поступить так же в плане переподтверждения проекции своего ядерного потенциала (у британцев есть только один вид носителей ядерного оружия — подлодки) на другие европейские страны.

Французские ядерные силы не подчинены НАТО, в то время как британский потенциал во многом связан с американским и учитывается в ядерном планировании альянса.

Ряд представителей парламентов Франции и Великобритании уже приветствовали заявление Фридриха Мерца. Между тем пока неясно, останется ли эта тема на уровне дискуссий в европейских странах или воплотится во что-то конкретное. Будущий канцлер ФРГ не исключает, что ясность в этом вопросе появится уже к следующему саммиту НАТО, намеченному на июнь.

Елена Черненко