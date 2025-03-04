В Национальной ассамблее Франции в понедельник прошли дебаты, посвященные ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Правительство, левые и центристы настаивали на активной поддержке Киева, а правые силы во главе с Марин Ле Пен призывали к более осторожной и прагматичной политике, ориентированной исключительно на национальные интересы Франции. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: Stephane Mahe / Reuters Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Заседание по самой злободневной геополитической теме, которое не предполагало никакого голосования, было назначено задолго до беспрецедентной ссоры в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Однако волею судьбы оно состоялось всего через три дня после той резонансной встречи. И это придало парламентскому обсуждению особую актуальность, вынудив практически все политические силы открыто определить свою позицию.

Открыл заседание премьер-министр Франсуа Байру. Для начала он резко осудил поведение Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским. «Мы стали свидетелями сцены поразительной жестокости. Цель состояла в том, чтобы сломить Владимира Зеленского угрозами,— подчеркнул премьер-министр.— К чести Европы, президент Зеленский не поддался».

Отвечая же паникерам, кричащим, что «все пропало, нас бросили на произвол судьбы», Франсуа Байру призвал европейские страны осознать собственную мощь и перестать надеяться только на США в вопросах безопасности.

«Совокупный ВВП ЕС и Великобритании более чем в десять раз превышает ВВП России,— напомнил он.— Если сравнивать арсеналы... наши объединенные вооруженные силы вместе с Великобританией составляют более 2,5 млн профессиональных военных — это на 25% больше, чем у России». Резюмируя, Байру подчеркнул: «Если мы сильны, мы должны защищать себя сами».

Не сидеть сложа руки в нынешней ситуации собравшихся призвал и председатель группы депутатов от Социалистической партии (PS) в парламенте Борис Валло. Он предложил ускорить поставки вооружений Киеву и усилить меры давления на Россию. В частности, одной из его идей стало ввести запрет на транспортировку российского сжиженного газа через французские порты, а также создать общеевропейский фонд €500 млрд для поддержки военной программы союзников. Валло также не исключил участия французских военных в будущей миротворческой миссии в случае заключения мирного соглашения.

Представитель партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Орельен Санту заявил, что «ситуация зависимости от США стала критической». По его мнению, Дональд Трамп поставил под сомнение мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, стремясь «еще больше утвердить свою гегемонию на европейском континенте».

«Международное право находится под угрозой. В интересах Франции, чтобы оно восторжествовало,— заявил Санту, добавив:— Наша поддержка Украины является полной и безоговорочной».

В схожем ключе высказался и лидер макронистской партии «Возрождение» (Renaissance) и бывший премьер-министр Габриэль Атталь. Он подчеркнул, что как единственная ядерная держава ЕС Франция несет особую ответственность за безопасность континента и не может позволить себе слабость. При этом, согласившись с Франсуа Байру в том, что Европа должна взять будущее в собственные руки и перестать зависеть от США, он отметил, что это не должно означать, что важность союза с Вашингтоном можно поставить под сомнение. Наконец, заявив, что у Европы есть свои рычаги давления на Штаты, он предложил ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз.

Последняя идея тут же вызвала резкое негодование у Марин Ле Пен, главы парламентской группы «Национального объединения» (RN), которая неизменно выступала категорически против вступления Украины в ЕС и тем более в НАТО из опасений дальнейшего расширения конфликта. «Мы не можем поддерживать утопическую концепцию европейской армии»,— настаивала Ле Пен, добавив, что отправка французских военных на Украину была бы «безумием». Единственный допустимый вариант участия французских войск, по ее словам, это миротворческая миссия под эгидой ООН.

При этом Марин Ле Пен выразила уверенность, что военное решение конфликта невозможно: «Украина не может победить Россию без вмешательства НАТО, а такое вмешательство недопустимо. Однако и Россия не способна завоевать Украину». Поэтому, по ее мнению, Франция должна занять более взвешенную позицию и стремиться к переговорам, а не к эскалации. Она выразила обеспокоенность тем, что Пятая республика постепенно отказывается от своей традиционной роли «рычага равновесия». По ее мнению, дипломатия должна основываться на реальной расстановке сил и национальных интересах, а не на эмоциях или стремлении угодить союзникам.