Глава МИД Дании: Трамп не получит Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что заявления президента США Дональда Трампа о планах получить Гренландию противоречат интересам ее жителей. Тем временем датский премьер-министр Метте Фредериксен после визитов в Париж и Берлин сообщила, что Евросоюз полностью поддерживает Данию в вопросах, связанных с ее автономией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters

«Трамп не получит Гренландию. Гренландия — это Гренландия. Жители Гренландии — это народ, он защищен международным законодательством и уставом ООН»,— сказал Ларс Лёкке Расмуссен журналистам (цитата по Ekstra Bladet). Он подчеркнул, что судьбу острова должны решать его жители.

Метте Фредериксен сообщила, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном сегодня, 28 января, обсудил, «что, конечно же, необходимо уважать территорию и суверенитет государств». Газета Politico писала, что на переговорах обсуждалось и введение торговых пошлин на импорт американских товаров, если Дональд Трамп прибегнет к экономическому давлению для присоединения Гренландии к США.

Дональд Трамп говорил, что покупка Гренландии — «абсолютная необходимость» для национальной и экономической безопасности США. На этом фоне премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что жители острова хотят быть независимыми как от Дании, так и от США. При этом он заявил о поиске возможностей для сотрудничества с Дональдом Трампом.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «На краю Земли, в центре внимания».

Лусине Баласян