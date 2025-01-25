FT: Трамп сказал премьеру Дании о серьезности намерений захватить Гренландию

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. В ходе беседы господин Трамп заявил, что всерьез намерен захватить Гренландию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Пять высокопоставленных европейских чиновников сказали FT, что разговор прошел крайне неудачно. Метте Фредериксен указала Дональду Трампу, что Гренландия остается автономной частью Дании и не продается. Собеседники газеты добавили, что президент США был настроен на конфронтацию.

«Он был очень тверд. Это был холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно»,— сказал один из источников.

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил о намерении купить Гренландию. Оборонное ведомство Дании после этого объявило о планах значительно увеличить расходы на оборону острова.

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