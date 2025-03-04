Ипотека дешевеет у крупнейших

Крупнейшие игроки ипотечного рынка — Сбербанк (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR) — объявили о снижении стоимости ипотеки. Другие игроки со снижением ставок не спешат, несмотря на то что привлечение средств уже обходится банкам дешевле. Эксперты уверены: массового снижения ставок рыночной ипотеки до доступного уровня в этом году не приходится ждать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 4 марта Сбербанк снизил ставки по рыночным программам ипотеки на приобретение квартир. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1–1,5 процентного пункта (п. п.) в зависимости от первоначального взноса. При размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 п. п., минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную — 27,6%. Если взнос будет от 20% до 50%, снижение ставки составит 1 п. п., соответственно, минимальная ставка на первичную недвижимость составляет 28,7%, на вторичную — 28,1%.

«Решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования по итогам января—февраля»,— пояснили в банке.

«Снижение стоимости фондирования мы наблюдаем уже на протяжении двух месяцев,— отмечает гендиректор аналитического агентства "Бизнесдром" Павел Самиев.— На этом фоне банки могут предлагать ипотеку по тарифам ниже, чем в декабре и январе». Это подтверждают данные мониторинга ЦБ средней максимальной ставки по вкладам десяти крупнейших банков: она снизилась с 21,7% в первой декаде января до 20,8% в третьей декаде февраля.

Вслед за Сбербанком объявил о снижении ставок и ВТБ, но только по комбинированной ипотеке (льготная плюс рыночная) на приобретение квартир и ИЖС. Размер снижения там не раскрыли. Сейчас ВТБ рассматривает возможность корректировки условий по рыночной ипотеке.

В других банках отметили сигнал крупнейших игроков, но следовать их примеру не торопятся. «Мы наблюдаем разворот крупнейших игроков в сторону снижения ставок,— указали в пресс-службе "Санкт-Петербурга".— Но на сегодня в нашем банке и так одни из самых выгодных ставок: по базовым программам от 25,5% (ПСК от 26,794–29,534% годовых)». Альфа-банк «наблюдает за трендами рынка и будет действовать с учетом этого», указали там. Решения об изменении ставок по ипотеке принимаются на основе анализа текущей экономической обстановки, указали в РСХБ. В банке «Дом.РФ», ПСБ, Совкомбанке и Т-Банке не ответили на запрос “Ъ”.

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По данным института развития «Дом.РФ», ставки по рыночным ипотечным кредитам на новостройки и вторичное жилье с середины ноября держатся на уровне 28,4–29,3% годовых. Несмотря на тренд на снижение ставок, наметившийся с конца февраля 2025 года, спрос в 2025 году существенно ниже, чем в 2024 году, указали в банке «Санкт-Петербург». По словам зампреда правления Абсолют-банка Антона Павлова, «существенного влияния на доступность ипотеки и на рост кредитования данные изменения пока не окажут, так как ставка по ипотеке даже в размере 24–25% годовых все равно остается заградительной».

Кредиты на стандартных условиях предлагаются по ставкам, в которые заложены все риски и негативные ожидания, поясняет эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. «Сейчас ставки доходят до 30%, усредненный индикатор ставок предложения — около 28%»,— продолжает он. Если Банк России в марте оставит ключевую ставку на уровне 21% и не испугает рынок заявлениями, то снижение ставок по ипотеке продолжится. И даже при сохранении ключевой ставки на уровне 21%, по прогнозам господина Гордейко, средняя ставка по рыночной ипотеке опустится до 23% к осени 2025 года.

Банки готовятся к снижению ипотечных ставок и транслируют свои ожидания в рынок, однако существенное снижение начнется только вместе с циклом снижения ключевой ставки, возражают в «Эксперт РА». «Рассчитывать на начало цикла можно во втором полугодии 2025 года, а на некоторое оживление рыночной ипотеки — в 2026–2027 годах»,— считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ольга Базутова