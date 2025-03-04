Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 1-1,5 процентного пункта

Сбербанк (MOEX: SBER) с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка на новостройки составляет 28,2%, на вторичном рынке — 27,6%, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. Речь идет про ставки по ипотеке на сервисе банка «Домклик».

15 ноября Сбербанк поднимал ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентного пункта. Минимальная ставка на первичном рынке была — 28,4%, на вторичном — 28,1%. Тогда действие банка было обусловлено повышением ключевой ставки ЦБ в октябре на 2 процентных пунтка — до 21%.

Последний раз заседание Банка России по ключевой ставке проходило 14 февраля. Тогда регулятор решил сохранить ее на уровне 21%. Следующее заседание ЦБ, согласно календарю, состоится 21 марта.