Ипотека проставляет новые цифры

Банки начали снижать ставки по ипотеке, на такой шаг, в частности, пошли «Сбер» и ВТБ. Первый уменьшил ставку в зависимости от размера первоначального взноса на 1-1,5 п.п. В результате на первичном рынке минимальная ставка достигает 28,7%. В свою очередь, ВТБ улучшил условия по комбинированной ипотеке, в том числе для ИЖС. Теперь, например, для суммы кредита в 13,5 млн руб. ставка по «семейной» программе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти начинается от 9,5%, что на 2,5 п.п. меньше, чем раньше. В банке сообщили, что допускают улучшения условий и по рыночной ипотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вероятно, по такому пути пойдут и другие игроки рынка, считает главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич. Но он сомневается, что падение ставок будет существенным: «Если банки увидят действительно стабилизацию инфляции, переход к ее снижению, то это даст повод ожидать, что у регулятора появится возможность перейти к смягчению денежно-кредитной политики. В такой ситуации они, конечно, будут учитывать в своей процентной политике эту возможность и корректировать ставки по своим продуктам, в частности, по ипотеке. Пока, наверное, о существенном пересмотре условий по жилищным кредитам говорить не приходится, потому что ключевая ставка еще находится на достаточно высоком уровне. Есть и риски того, что регулятор еще может ее поднять. Но если появятся более существенные сигналы об улучшении ситуации с инфляцией и готовности ЦБ перейти к смягчению ДКП, то эта тенденция, скорее всего, будет продолжена.

В ближайшее время более существенного снижения ставок по ипотеке ожидать не стоит, а вот во второй половине года, возможно, банки будут достаточно активно это делать».

При этом ВТБ и «Сбер» объясняют решение улучшить условия по своим продуктам тем, что стоимость гособлигаций снижается. Какие ставки могут оживить ипотечный рынок? Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов предполагает, что относительно комфортные условия стоит ждать только через два года: «Условия по таким займам остаются заградительными, и их изменение на спрос сейчас практически не влияет. Реальное оживление спроса возможно на горизонте примерно от двух лет. Для этого ключевая ставка должна опуститься примерно ниже 15% годовых и должен хотя бы наметиться тренд на оптимизацию долговой нагрузки населения. Между тем на стоимость недвижимости это все, скорее всего, вообще не повлияет. Застройщики, столкнувшись с рекордным спросом на жилье в последние четыре-пять лет, достаточно существенно разогнали цены. В текущей ситуации, когда выдачи рыночной ипотеки фактически заморожены неподъемным уровнем ставок, девелоперы понимают, что даже снижение прайса существенно не подстегнет этот спрос. Те сделки, которые еще проводятся, девелоперам выгоднее заключать по высоким ценам, иначе у них просто возрастут потери».

Ставки по ипотеке перестали расти в конце 2024 года. На это повиляло, в частности, решение Центробанка оставить ключевую ставку неизменной. На заседании в феврале 2025-го регулятор также сохранил ее на уровне 21%.

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Далила Цельбель