Песков призвал доверять только официальным заявлениям о снятии санкций

В Кремле заявили, что следят за сообщениями СМИ о возможной отмене американских санкций в отношении России, но ориентируются исключительно на официальные заявления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал»,— подчеркнул господин Песков. Видео с его комментарием опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в настоящее время в информационном поле наблюдается «абсолютная какофония». «Сейчас огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого»,— добавил он.

США начали вводить санкции против России в 2014 году — после присоединения к РФ Крыма. Впоследствии эти ограничения неоднократно ужесточались. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил действие санкций еще на год. При этом он допустил снятие ограничений в будущем.

На этой неделе источники Reuters сообщили, что администрация США разрабатывает план смягчения санкций в отношении России. Утверждается, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список ограничений, которые можно отменить. Обсудить этот список якобы планируют на ближайших переговорах с российской стороной.