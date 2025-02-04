Вводимые пошлины могут навредить экономике США

США откладывают введение пошлин на товары из Мексики на месяц, заявил в понедельник Дональд Трамп,— в течение февраля стороны должны провести переговоры с участием министров финансов и торговли. Для Канады пошлины уже введены, но власти этой страны рассчитывают договориться об их отмене. Американский президент уже дал понять, что заморозка торговых ограничений в отношении Оттавы также возможна. Напомним, в субботу господин Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады с 4 февраля. Свое намерение он объяснил борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, а также желанием сократить торговый дефицит США.

Одной из причин отказа от полной и немедленной реализации этого плана могло стать более детальное изучение его последствий. Разворачивание торговых ограничений может серьезно отразиться не только на Канаде и Мексике, но и на американской экономике. В Peterson Institute for International Economics (PIIE) напоминают, что отношения США с Канадой и Мексикой регулируются соглашением USMCA, которое предполагает свободную торговлю стран друг с другом. 25-процентные пошлины станут шоком как для бизнеса, так и для домохозяйств в США. Аналитики PIIE ожидают быстрого и заметного роста цен на целый ряд товаров: от обуви и продуктов питания до транспортных средств, запчастей к ним и топлива. Особенно серьезными последствия могут быть для промежуточных (используемых при производстве) товаров: они пересекают границы несколько раз. На фоне торговых ограничений быстрее повышать цены будут и американские производители — в результате инфляция в США в 2025 году может оказаться на 0,4 процентного пункта выше, чем прогнозирует ФРС (регулятор ждет ее на уровне 2,5%).

Экономическая политика Дональда Трампа усугубит и проблему нелегальной миграции, полагают в PIIE. 80% экспорта Мексики приходится на США, и мексиканские производства в последние годы активно концентрировались вблизи границы. Аналитики полагают, что для рабочих с таких заводов отсутствие стабильной работы может стать поводом для миграции в США. Наконец, торговые ограничения вряд ли смогут сократить торговый дефицит США — снижение импорта из одних стран неизбежно приведет к «компенсирующему» росту из других, заключают в PIIE.

Кристина Боровикова