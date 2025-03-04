Торговая война выходит в поля

В ответ на расширение тарифов, развернутое президентом США Дональдом Трампом, КНР 10 марта введет пошлины на часть товаров американского АПК. В периметре ограничений — поставки мяса, зерновых, фруктов и овощей, а также молочной продукции. Для Китая повышение пошлин на импорт чувствительным не окажется: страна последовательно сокращала зависимость от американской сельхозпродукции последние несколько лет. Для производителей же из США китайский рынок при этом остается важным: ограничения потребуют от них стремительной переориентации. Начавшаяся торговая война в целом, как следует из реакции рынков и аналитиков, дорого обойдется всем ее участникам — однако наиболее серьезными риски, по всей видимости, окажутся для самих США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай с 10 марта вводит пошлины на некоторые сельхозтовары из США — об этом сообщил комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР. Из заявлений следует, что 15-процентные тарифы будут развернуты на поставки мяса курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка, 10-процентные — на сорго, соевые бобы, говядину, свинину, а также фрукты, овощи и молочную продукцию. Поясним, ограничения вводятся в ответ на решения Дональда Трампа: по его указу с 4 марта США повысят пошлины на китайский импорт с 10% до 20%.

В 2024 году КНР импортировала из США $29,25 млрд товаров АПК, что на 14% меньше, чем в 2023 году. Китай последовательно диверсифицировал закупки сельхозпродукции с первого срока господина Трампа. За последние несколько лет страна существенно нарастила поставки из Бразилии, а также собственное производство некоторых товаров. Так, например, на фоне роста закупок бразильской сои доля США в китайском импорте соевых бобов снизилась до 21% в 2024 году с 40% в 2016-м. Китай постепенно снижал зависимость от американских поставок кукурузы, мяса, сорго и хлопка.

При этом для самих США китайский рынок остается одним из ключевых: например, именно на него приходится около половины экспорта соевых бобов, а также четверть поставок хлопка.

Для сохранения нынешних объемов экспорта США придется стремительно выходить на новые экспортные рынки и расширять поставки на «старые», что осложняется усилением торговых противоречий с другими торговыми партнерами — Канадой, Мексикой и ЕС.

Отметим, решения Дональда Трампа и их последствия уже оказывают заметное влияние на рынок нефти: после заявлений США и КНР о разворачивании новых пошлин фьючерсы на нефть марки Brent во вторник подешевели на 1,37%, до $70,64 за баррель. Аналитики прогнозируют замедление деловой активности в странах, затронутых пошлинами, и в связи с этим ждут снижения спроса на энергоносители.

Поясним, особенно серьезными рисками последствия торговой войны могут обернуться для самих США. Федеральные резервные банки отдельных штатов уже начали снижать ожидания от роста ВВП по итогам первого квартала. На фоне ожидаемого роста цен на товары потребительская уверенность в США в феврале снизилась до минимумов с 2009 года.

Кристина Боровикова