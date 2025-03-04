Москва настраивается на платные трассы

Строить новые платные дороги в Москве будут структуры Газпромбанка и ВТБ. Они выиграли тендеры на два проекта с общим бюджетом в 185 млрд руб., сообщает РБК. Компания «Дороги Москвы — Магистральная», совладелец которой Газпромбанк, построит трассу от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда. Она соединит север столицы с деловым центром «Москва-Сити». Предполагается, что ежедневно проезжать по ним будут 140 тыс. автомобилей. А вторым проектом займется подконтрольная ВТБ компания «Столичная Магистраль Юг». Она построит дорогу от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта, которая свяжет территорию бывшей промзоны «ЗИЛ» с югом и юго-западом города в обход Третьего транспортного кольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проекты позволят значительно разгрузить трафик в столице, убежден первый вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев: «Происходит перераспределение потока, и люди начинают добираться быстрее, соответственно, в ряде случаев чаще ездить на личном автомобиле. А если так происходит, то это дополнительный стимул для экономики и развития прилегающих территорий. Это характерно и для первой автодороги, которая связывает деловой центр. Он продолжает активно застраиваться и развиваться. Это в еще большей степени, наверное, актуально для второй магистрали на юге и юго-востоке Москвы, где транспортная ситуация гораздо хуже, при этом идет активный девелопмент территорий, в том числе бывших промзон.

Весь мировой опыт свидетельствует о том, что скоростные трассы, в частности, платные, в том числе внутри крупных городских агломераций, позволяют очень сильно увеличить среднюю скорость движения и разгрузить оставшуюся улично-дорожную сеть для более коротких поездок. Поэтому, безусловно, это большой плюс и, по сути, формирование полноценного скоростного опорного каркаса агломерации».

Новые платные дороги во многом дублируют маршрут так и не построенного Четвертого транспортного кольца. Проект автомагистрали был разработан еще в нулевых, однако частично воплощают его только сейчас. И формат платной дороги — не лучший выбор, считает член Общественного совета при Министерстве транспорта России Кирилл Янков: «Трасса, связывающая Ленинградское шоссе с "Москва-Сити", в принципе нужна, потому что северо-западная хорда, их соединяющая, является внеуличной скоростной магистралью. Она имеет светофорные пересечения, но не имеет прямого выхода на деловой центр.

Но, как показывает опыт, платные трассы в незначительной мере разгружают бесплатные дороги. Вообще их идея, особенно в городе, спорная.

Ведь задача транспортного планирования, помимо прочего, снижение аварийности и уровня загрязнения воздуха, то есть нужно бы максимально выводить поток автомобилей из существующих дорог. Для этого новые магистрали, конечно, должны быть бесплатными, потому что, опять-таки, как показывает опыт, на платные варианты переходят меньшая часть водителей. Что касается дороги из бывшей промзоны "ЗИЛ" до Севастопольского проспекта, то она тоже будет полезна во многом потому, что сейчас южная часть скоростной хорды напрямую не связана с этой локацией. Если говорить про стоимость проезда, то, думаю, стоит ориентироваться на расценки на проспекте Багратиона».

Сейчас проезд по проспекту Багратиона для легковых автомобилей стоит 600 руб. При оплате транспондером возможна скидка примерно на 200 руб. 15 февраля на Московском скоростном диаметре, который идет с севера на восток и юг столицы, ввели новые правила. Там стали взимать плату за проезд в пиковые утренние и вечерние часы. Тариф — 5 руб. с машины за движение по каждому из девяти участков магистрали.

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Светлана Белова, Никита Путятин