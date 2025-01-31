Мытищинской хорде расписали тариф

С субботы, 1 февраля, проезд по Мытищинской хорде станет платным. Новую трассу открыли в декабре. Тариф для легковушек чуть менее 15 руб. за км, сообщил оператор дороги компания «Транстолл». Трасса длиной около 16 км соединяет Ярославское шоссе с Пироговским, Осташковским и Афанасовским. Она должна разгрузить участок МКАД с очень интенсивным трафиком, а также создать дополнительное сообщение между агломерацией Мытищи—Королев—Пушкино—Ивантеевка и районами Долгопрудного и Лобни. Предполагается, что благодаря хорде из Мытищ в Лобню можно будет добраться всего за полчаса. Дорога получила неофициальное название «северный дублер МКАД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хотя Мытищинская трасса отнесена к категории скоростных дорог, она сама может оказаться существенно загруженной, так как тариф проезда по ней сравнительно невысокий, считает профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин: «Давайте прикинем, является ли такой тариф мало-мальски чувствительным с точки зрения намерения подмосковного и московского автомобилиста объехать пробку на МКАДе? Похоже, что нет. На фоне тех же цен на парковку 300 руб. за 20 км без пробок не являются обременительной тратой. Конечно, какая-то разница в трафике при нулевом и при 15-рублевом тарифе будет, но не принципиальная. Хотя такие вещи мы всегда моделируем, а потом проверяем по факту реализации, но предварительно мы не оцениваем эти изменения как чувствительные».

Расчетная скорость движения по Мытищинсой хорде — 110 км/ч, интенсивность движения — порядка 39 тыс. автомобилей в сутки. Скорее всего, постоянно пользоваться новой дорогой в основном предпочтут состоятельные автовладельцы, так что заданные скоростные параметры удастся выдерживать, полагает автомобильный журналист Антон Ширяев: «Безболезненность нынешнего тарифа, учитывая, что длина трассы всего 16 км, вызывает вопросы. Если человек проезжает по этой дороге раз в неделю, то 200 руб. — это незаметно.

С другой стороны, если человек ездит по Мытищинской хорде каждый день, то мы получаем уже порядка 500 руб. в день на дорогу туда и обратно. Если человек пользуется дорогой пять дней в неделю четыре недели в месяц, то уже выходит довольно солидная сумма. Скорее всего, не самые обеспеченные люди, такси и так далее, которые регулярно ездят, туда выезжать не будут. Кто-то будет, естественно, платить и пользоваться, но я предполагаю, что введение платы трассу разгрузит».

Для сравнения: тариф проезда на головном участке дороги М-11 больше 25 руб. за км, на обходе Одинцово — почти 30 руб. Дешевле Мытищинской хорды, только проезд по М-12 на участке МКАД—Орехово-Зуево — 9,5 руб. за км.

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Андрей Загорский