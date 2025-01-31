Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мытищинской хорде расписали тариф

С 1 февраля стоимость проезда по трассе составит 15 руб. за километр

С субботы, 1 февраля, проезд по Мытищинской хорде станет платным. Новую трассу открыли в декабре. Тариф для легковушек чуть менее 15 руб. за км, сообщил оператор дороги компания «Транстолл». Трасса длиной около 16 км соединяет Ярославское шоссе с Пироговским, Осташковским и Афанасовским. Она должна разгрузить участок МКАД с очень интенсивным трафиком, а также создать дополнительное сообщение между агломерацией Мытищи—Королев—Пушкино—Ивантеевка и районами Долгопрудного и Лобни. Предполагается, что благодаря хорде из Мытищ в Лобню можно будет добраться всего за полчаса. Дорога получила неофициальное название «северный дублер МКАД».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хотя Мытищинская трасса отнесена к категории скоростных дорог, она сама может оказаться существенно загруженной, так как тариф проезда по ней сравнительно невысокий, считает профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин: «Давайте прикинем, является ли такой тариф мало-мальски чувствительным с точки зрения намерения подмосковного и московского автомобилиста объехать пробку на МКАДе? Похоже, что нет. На фоне тех же цен на парковку 300 руб. за 20 км без пробок не являются обременительной тратой. Конечно, какая-то разница в трафике при нулевом и при 15-рублевом тарифе будет, но не принципиальная. Хотя такие вещи мы всегда моделируем, а потом проверяем по факту реализации, но предварительно мы не оцениваем эти изменения как чувствительные».

Расчетная скорость движения по Мытищинсой хорде — 110 км/ч, интенсивность движения — порядка 39 тыс. автомобилей в сутки. Скорее всего, постоянно пользоваться новой дорогой в основном предпочтут состоятельные автовладельцы, так что заданные скоростные параметры удастся выдерживать, полагает автомобильный журналист Антон Ширяев: «Безболезненность нынешнего тарифа, учитывая, что длина трассы всего 16 км, вызывает вопросы. Если человек проезжает по этой дороге раз в неделю, то 200 руб. — это незаметно.

Как будет происходить расчет стоимости проезда

С другой стороны, если человек ездит по Мытищинской хорде каждый день, то мы получаем уже порядка 500 руб. в день на дорогу туда и обратно. Если человек пользуется дорогой пять дней в неделю четыре недели в месяц, то уже выходит довольно солидная сумма. Скорее всего, не самые обеспеченные люди, такси и так далее, которые регулярно ездят, туда выезжать не будут. Кто-то будет, естественно, платить и пользоваться, но я предполагаю, что введение платы трассу разгрузит».

Для сравнения: тариф проезда на головном участке дороги М-11 больше 25 руб. за км, на обходе Одинцово — почти 30 руб. Дешевле Мытищинской хорды, только проезд по М-12 на участке МКАД—Орехово-Зуево — 9,5 руб. за км.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...