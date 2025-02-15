Москва прирастает платными трассами

С 15 февраля на Московском скоростном диаметре (МСД) — идущей с севера на восток и юг города трассе — вводятся новые правила. Отныне плату за проезд в пиковые утренние и вечерние часы там станут взимать со всех машин, а не только с транзитного транспорта — 5 руб. за движение по каждому из девяти участков. Фактически речь идет о запуске второй внутригородской платной трассы после проспекта Багратиона. Без введения платы на МСД пробки в пиковые часы в этом году достигнут 7–8 баллов, а в 2026 году — 9 баллов, поясняют в структурах столичной мэрии. Эксперт в области транспорта считает «логичным» расширение сети внутригородских платных дорог — но опасается, что и это не поможет победить пробки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Изменение правил проезда по МСД столичный департамент транспорта анонсировал в январе 2025 года. С 15 февраля трассу поделят на девять участков. В будни город начнет взимать плату за проезд по каждому из них с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — 5 руб. с машины. Проект не предусматривает установки шлагбаумов, проезд будет фиксироваться камерами — и владельцу машины придет счет в пятидневный срок (сейчас так происходит, например, на ЦКАД). Оплатить можно будет через приложение «Парковки Москвы», портал госуслуг и сайт МСД. Неплательщикам грозит штраф в 3 тыс. руб., юрлицам — 10 тыс. руб. (по ст. 10.13 КоАП Москвы).

В департаменте пояснили, что проезд по МСД придется оплачивать лишь при въезде и выезде на любой участок в оговоренное время. Так, при въезде машины в 6:55 и выезде в 7:30 платить не придется, добавляют в ведомстве.

МСД — 68-километровая трасса, объединяющая Северо-Западную и Юго-Восточную хорды. Магистраль связывает север, восток и юг города (насчитывает 140 мостов, тоннелей и эстакад). Движение по основному 40-километровому участку МСД было открыто в сентябре 2022 года.

Столичный мэр Сергей Собянин перед запуском первого участка МСД говорил, что трасса «обеспечит сквозной проезд через всю столицу и улучшит связи между соседними районами». В январе 2023 года градоначальник называл магистраль «очень востребованной», уточнив, что ежедневно ею пользуются 230 тыс. горожан. В том же месяце была введена плата за проезд транзитных машин, зарегистрированных не в Москве и Московской области,— 950 руб. Господин Собянин объяснял это необходимостью защитить МСД от дополнительного трафика транзитных легковых машин. Нынешнее изменение правил проезда также вызвано ростом трафика. Без взимания платы заторы на трассе «в критически загруженные часы» будут оцениваться в 7–8 баллов уже в этом году, а в 2026 году достигнут 9 баллов, говорится на сайте МСД. Отметим, что магистраль фактически станет второй внутригородской платной дорогой — вслед за проспектом Багратиона (открыт в 2023 году).

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорит, что в Москве исторически не хватает внутригородских транзитных магистралей — таких как Третье транспортное кольцо, проспект Багратиона или МСД. «Они разделяют поток между теми, кто "прошивает" город насквозь, и теми, кто движется внутри районов, например, возит детей в школу. Такие магистрали нужны, и хотелось бы, чтобы они оставались бесплатны»,— рассуждает господин Кадаков.

Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин называет новые правила МСД «логичными». «То, что в Москве такая трасса сначала была бесплатной, вообще достаточно экзотично»,— полагает он. При этом господин Блинкин прогнозирует, что нововведения «незначительно» снизят трафик на МСД. По его словам, в 2011 году в Москве насчитывалось 100 млн кв. м асфальтовых дорог общего пользования, сейчас — 120 млн кв м. «Построено невероятное количество дорог»,— рассуждает эксперт, но обращает внимание и на рост числа автомобилей: «Баланс асфальта в пересчете на машину остался примерно тем же, что и 12 лет назад. А пробки зависят от этого». В столичном департаменте транспорта в октябре 2024 года заявляли, что в Москве и области насчитывается 8,7 млн машин, тогда как в 2015 году их было 7,7 млн.

Александр Воронов