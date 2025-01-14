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Коммерсантъ FM
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Платным дорогам повезло с трафиком

Число пользователей и проездов на магистралях растет все быстрее, несмотря на повышение цен

Число проездов на платных дорогах «Автодора» в 2024 году выросло на треть, следует из данных госкомпании: их суммарное число приближается к 400 млн. Драйверами роста интереса со стороны пользователей стали трассы М-12 и М-4, несмотря на то что в апреле «Автодор» проиндексировал тарифы за проезд на отдельных участках до 25%. Владельцы других платных дорог тоже говорят о росте трафика, но в пределах 5–14%. Загрузка ЦКАД, М-1 и М-3 стабилизировалась.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” получил доступ к данным операторов платных дорог по итогам 2024 года. Так, в сети госкомпании «Автодор» (в управлении 5 тыс. км дорог; из них — 3,1 тыс. км платных) число проездов выросло на треть — до 379 млн. Несмотря на то что этот показатель стабильно растет, в минувшем году увеличение числа пользователей можно назвать рекордным: в 2023 году прирост составлял 17%, в 2022 году — 13,3%. Драйвером стала трасса М-12 «Восток» с более чем четырехкратным ростом числа проездов. Это связано, поясняют в «Автодоре», с тем, что в конце 2023 года на трассе открылись сразу несколько новых участков, и дорога заработала целиком от Москвы до Казани. Кроме того, отмечают в госкомпании, в июле 2024 года заработал обход Твери на М-11. Образовавшийся «бесшовный» коридор между Санкт-Петербургом и Казанью также способствовал подъему трафика на М-12. Интенсивность движения продолжает расти: если в начале 2024 года на магистрали ежесуточно фиксировалось в среднем около 6 тыс. проездов, сейчас — около 10 тыс.

Загруженность платных дорог в 2024 году

Число проездов (млн)* Прирост к 2023 году (%)
М-4 «Дон» 179,3 24
ЦКАД 80,3 0
М-12 «Восток» 77,4 322
М-11 «Нева» 20,9 -3
М-1 «Беларусь» 10,1 6
М-3 «Украина» 10,5 -1
Число поездок (млн)
Западный скоростной диаметр 82 7,9
Число трансакций (млн)
Северный обход Одинцово 30 14
Число автомобилей (млн)
М-11 15-58 км 24 5

*Методика подсчета трафика отличается из-за применения разных систем взимания платы (закрытой, открытой, «Свободный поток»)

Источники: госкомпания «Автодор», Северо-Западная концессионная компания, ООО «Новое качество дорог», ООО «Магистраль Северной столицы»

Трафик на М-4 «Дон» вырос почти на четверть. Эта трасса —рекордсмен по проездам: более 179 млн по итогам года. «Пиковым месяцем стал август, при этом среднесуточная интенсивность движения увеличилась на 12% по сравнению с августом 2023 года»,— сообщили в «Автодоре». Данные коррелируются со статистикой по турпотоку. В начале января глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в 2024 году республика приняла более 6 млн туристов (на 16% больше, чем годом ранее). Курорты Краснодарского края посетили на 8% больше граждан, чем в 2023 году,— такие данные ранее приводили власти региона.

На М-11 «Нева» число зарегистрированных проездов несколько сократилось, но фактический трафик увеличился, следует из пояснений «Автодора». Дело в том, что до открытия обхода Твери трасса была разделена на две части, и водитель при следовании из Москвы в Санкт-Петербург юридически совершал две поездки. С июля 2024 года система «Автодора» фиксирует одну поездку на маршруте. Интенсивность движения на участках Москва—Тверь и Тверь—Петербург выросла на 6%, отмечают в госкомпании.

Средняя загруженность Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) не изменилась, при этом тяжелых автобусов и грузовиков с прицепами стало на 6% больше, а легковых машин, наоборот, меньше на 3%. «Эти изменения находятся в пределах погрешности, но говорят о том, что на ЦКАД трафик стабилизируется»,— отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. На М-3 «Украина» трафик немного сократился. На этой трассе, напомним, сейчас идут многокилометровые ремонтные работы (продлятся до 2026 года), и многие водители пользуются другими маршрутами, чтобы не стоять в пробках.

Согласно статистике «Автодора», 30% всех проездов приходится на грузовики и автобусы различных категорий (аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлые годы).

На ЦКАД же доля этих транспортных средств достигает 43%, на М4 — 33%, тогда как на М-12 — лишь 25%. «Число грузовиков на платных дорогах будет расти,— прогнозирует научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.— В большинстве случаев тариф за проезд закладывается в стоимость доставки, а для грузоотправителя эти расходы (например, по М-12 за проезд от Москвы до Казани владельцы фур платят 10,7 тыс. руб.— “Ъ”) существенной роли не играют, особенно если речь идет о маржинальном грузе, который нужно быстро доставить». Остальную часть трафика на платных дорогах, считает Михаил Блинкин, обеспечивают автотуристы. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что в 2024 году россияне и иностранцы совершили 79,2 млн туристических поездок (в том числе автомобильных) по РФ, что является рекордом.

Правительство определило, какие трассы построит ГК «Автодор» до 2030 года

Для ежедневных поездок платную дорогу мало кто использует, отмечает Михаил Блинкин, поскольку это довольно накладно. В апреле 2024 года, напомним, «Автодор» проиндексировал тарифы за проезд в среднем на 8%, до 25% — на отдельных участках.

Официальную годовую отчетность по сбору платы за проезд «Автодор» опубликует весной. Плановый показатель, заложенный в программе деятельности госкомпании,— 105 млрд руб. в 2024 году и 129,2 млрд руб.— в 2025 году.

Помимо «Автодора» статистику по количеству дорожных пользователей “Ъ” предоставила Северо-Западная концессионная компания (СЗКК, концессионер дороги М-11).

В частности, на головном участке М-11 с 15-го по 58-й километр в прошлом году проследовало на 5% транспортных средств больше, чем годом ранее. Прирост компания объясняет в том числе открытием обхода Твери и увеличением участков с искусственным освещением. «Среди самых популярных маршрутов можно выделить направления из Москвы в аэропорт Шереметьево, Зеленоград, а также "дачные" маршруты в сторону Клина, Конаково и Твери»,— рассказали в СЗКК. 9 января, отметим, компания в очередной раз проиндексировала цены на 3–9% в зависимости от маршрута.

На Северном обходе Одинцово число трансакций выросло на 14%. «Эта история для нас уже привычная, мы прирост наблюдаем из года в год»,— комментируют в ООО «Новое качество дорог» (оператор дороги). На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге в 2024 году число поездок выросло на 7,9% — таковы данные оператора дороги ООО «Магистраль Северной столицы».

Иван Буранов

«Автодор» получил документы для строительства обхода Адлера

«Автодор» получил положительное заключение Главгосэкспертизы на четвертый этап строительства обхода Адлера, сообщили в госкомпании. Он включает в себя сооружение развязок с трассами А-147 Джубга—Сочи и А-149 Адлер—Красная Поляна, строительство моста-перехода через реку Кудепста и переустройство инженерных коммуникаций.

Строительство обхода Адлера (состоит из четырех этапов) является частью будущей платной дороги Джубга—Сочи. Проект, напомним, обсуждается властями более пяти лет в качестве дублера перегруженной А-147, проходящей через множество населенных пунктов. Чиновники разного уровня оценивали стоимость дублера в 1,2–1,5 трлн руб., объясняя высокие расходы тем, что дорога пройдет в горах, поэтому придется строить множество тоннелей. При этом о необходимости магистрали регулярно заявляет руководство страны. «Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, въезд в Сочи, уничтожить пробки, которые скапливаются на подходе к Адлеру, особенно в туристический сезон»,— заявлял президент Владимир Путин в ходе прямой линии в конце декабря 2024 года.

Первый и второй этапы обхода Адлера уже строятся, в 2025 году ожидается положительное заключение на третий этап, сообщили в «Автодоре». В программе деятельности госкомпании до 2030 года, как рассказывал “Ъ” (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года), заложено 54 млрд руб. на обход Адлера и 130 млрд руб. на строительство обхода Дагомыса в составе новой трассы. По остальным участкам дороги финансирование еще не зафиксировано.

Иван Буранов

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