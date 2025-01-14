Платным дорогам повезло с трафиком

Число проездов на платных дорогах «Автодора» в 2024 году выросло на треть, следует из данных госкомпании: их суммарное число приближается к 400 млн. Драйверами роста интереса со стороны пользователей стали трассы М-12 и М-4, несмотря на то что в апреле «Автодор» проиндексировал тарифы за проезд на отдельных участках до 25%. Владельцы других платных дорог тоже говорят о росте трафика, но в пределах 5–14%. Загрузка ЦКАД, М-1 и М-3 стабилизировалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” получил доступ к данным операторов платных дорог по итогам 2024 года. Так, в сети госкомпании «Автодор» (в управлении 5 тыс. км дорог; из них — 3,1 тыс. км платных) число проездов выросло на треть — до 379 млн. Несмотря на то что этот показатель стабильно растет, в минувшем году увеличение числа пользователей можно назвать рекордным: в 2023 году прирост составлял 17%, в 2022 году — 13,3%. Драйвером стала трасса М-12 «Восток» с более чем четырехкратным ростом числа проездов. Это связано, поясняют в «Автодоре», с тем, что в конце 2023 года на трассе открылись сразу несколько новых участков, и дорога заработала целиком от Москвы до Казани. Кроме того, отмечают в госкомпании, в июле 2024 года заработал обход Твери на М-11. Образовавшийся «бесшовный» коридор между Санкт-Петербургом и Казанью также способствовал подъему трафика на М-12. Интенсивность движения продолжает расти: если в начале 2024 года на магистрали ежесуточно фиксировалось в среднем около 6 тыс. проездов, сейчас — около 10 тыс.

Загруженность платных дорог в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Число проездов (млн)* Прирост к 2023 году (%) М-4 «Дон» 179,3 24 ЦКАД 80,3 0 М-12 «Восток» 77,4 322 М-11 «Нева» 20,9 -3 М-1 «Беларусь» 10,1 6 М-3 «Украина» 10,5 -1 Число поездок (млн) Западный скоростной диаметр 82 7,9 Число трансакций (млн) Северный обход Одинцово 30 14 Число автомобилей (млн) М-11 15-58 км 24 5 Открыть в новом окне *Методика подсчета трафика отличается из-за применения разных систем взимания платы (закрытой, открытой, «Свободный поток») Источники: госкомпания «Автодор», Северо-Западная концессионная компания, ООО «Новое качество дорог», ООО «Магистраль Северной столицы»

Трафик на М-4 «Дон» вырос почти на четверть. Эта трасса —рекордсмен по проездам: более 179 млн по итогам года. «Пиковым месяцем стал август, при этом среднесуточная интенсивность движения увеличилась на 12% по сравнению с августом 2023 года»,— сообщили в «Автодоре». Данные коррелируются со статистикой по турпотоку. В начале января глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в 2024 году республика приняла более 6 млн туристов (на 16% больше, чем годом ранее). Курорты Краснодарского края посетили на 8% больше граждан, чем в 2023 году,— такие данные ранее приводили власти региона.

На М-11 «Нева» число зарегистрированных проездов несколько сократилось, но фактический трафик увеличился, следует из пояснений «Автодора». Дело в том, что до открытия обхода Твери трасса была разделена на две части, и водитель при следовании из Москвы в Санкт-Петербург юридически совершал две поездки. С июля 2024 года система «Автодора» фиксирует одну поездку на маршруте. Интенсивность движения на участках Москва—Тверь и Тверь—Петербург выросла на 6%, отмечают в госкомпании.

Средняя загруженность Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) не изменилась, при этом тяжелых автобусов и грузовиков с прицепами стало на 6% больше, а легковых машин, наоборот, меньше на 3%. «Эти изменения находятся в пределах погрешности, но говорят о том, что на ЦКАД трафик стабилизируется»,— отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. На М-3 «Украина» трафик немного сократился. На этой трассе, напомним, сейчас идут многокилометровые ремонтные работы (продлятся до 2026 года), и многие водители пользуются другими маршрутами, чтобы не стоять в пробках.

Согласно статистике «Автодора», 30% всех проездов приходится на грузовики и автобусы различных категорий (аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлые годы).

На ЦКАД же доля этих транспортных средств достигает 43%, на М4 — 33%, тогда как на М-12 — лишь 25%. «Число грузовиков на платных дорогах будет расти,— прогнозирует научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.— В большинстве случаев тариф за проезд закладывается в стоимость доставки, а для грузоотправителя эти расходы (например, по М-12 за проезд от Москвы до Казани владельцы фур платят 10,7 тыс. руб.— “Ъ”) существенной роли не играют, особенно если речь идет о маржинальном грузе, который нужно быстро доставить». Остальную часть трафика на платных дорогах, считает Михаил Блинкин, обеспечивают автотуристы. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что в 2024 году россияне и иностранцы совершили 79,2 млн туристических поездок (в том числе автомобильных) по РФ, что является рекордом.

Для ежедневных поездок платную дорогу мало кто использует, отмечает Михаил Блинкин, поскольку это довольно накладно. В апреле 2024 года, напомним, «Автодор» проиндексировал тарифы за проезд в среднем на 8%, до 25% — на отдельных участках.

Официальную годовую отчетность по сбору платы за проезд «Автодор» опубликует весной. Плановый показатель, заложенный в программе деятельности госкомпании,— 105 млрд руб. в 2024 году и 129,2 млрд руб.— в 2025 году.

Помимо «Автодора» статистику по количеству дорожных пользователей “Ъ” предоставила Северо-Западная концессионная компания (СЗКК, концессионер дороги М-11).

В частности, на головном участке М-11 с 15-го по 58-й километр в прошлом году проследовало на 5% транспортных средств больше, чем годом ранее. Прирост компания объясняет в том числе открытием обхода Твери и увеличением участков с искусственным освещением. «Среди самых популярных маршрутов можно выделить направления из Москвы в аэропорт Шереметьево, Зеленоград, а также "дачные" маршруты в сторону Клина, Конаково и Твери»,— рассказали в СЗКК. 9 января, отметим, компания в очередной раз проиндексировала цены на 3–9% в зависимости от маршрута.

На Северном обходе Одинцово число трансакций выросло на 14%. «Эта история для нас уже привычная, мы прирост наблюдаем из года в год»,— комментируют в ООО «Новое качество дорог» (оператор дороги). На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге в 2024 году число поездок выросло на 7,9% — таковы данные оператора дороги ООО «Магистраль Северной столицы».

Иван Буранов