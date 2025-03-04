Сергей Брин хотел бы, чтобы сотрудники Google работали по 60 часов в неделю

Сооснователь корпорации Google Сергей Брин заявил, что 60-часовая рабочая неделя является оптимальным вариантом для сотрудников компании, работающих над искусственным интеллектом. Об этом говорится в его посте, опубликованном во внутренней системе для разработчиков ИИ-модели Gemini AI и оказавшемся в распоряжении The New York Times.

Господин Брин написал, что, если сотрудники будут работать активнее и чаще будут посещать офис, компании удастся совершить прорыв в разработках в сфере ИИ. «Я рекомендую быть в офисе хотя бы каждый будний день»,— заявил он.

В Google никак не прокомментировали эту информацию. Заявления господина Брина не являются официальной позицией компании и не меняют действующие в Google правила, в соответствии с которыми сотрудники должны работать из офиса как минимум три раза в неделю. Сергей Брин покинул руководство Google в 2019 году, однако в 2023-м стало известно, что он вернулся к активной работе и занялся разработками в сфере ИИ и чат-ботов.

Яна Рождественская