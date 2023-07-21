WSJ: Сергей Брин активно участвует в разработках Google

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), один из основателей Google, Сергей Брин, покинувший руководство компании в 2019 году, вернулся к активной работе. По данным издания, бывший президент Alphabet (материнской компании Google) еще несколько месяцев назад начал работать над программным кодом, связанным с разработкой чат-бота компании. И теперь он посещает офис Google в Маунтин-Вью (Калифорния) три-четыре раза в неделю и проводит совещания с руководством и разработчиками по поводу модели ИИ Gemini и новой версии поисковика, основанной на этой модели.

Как известно, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули руководящие должности, но остались членами правления компании и до сих пор являются ее крупнейшими акционерами. Передавая руководство в 2019 году Сундару Пичаи, основатели пообещали, что будут изредка давать ему советы и всячески поддерживать его, если это понадобится. При этом оба утверждали, что не собираются регулярно давать ему указания, как управлять Google. По данным источников WSJ, сам Сундар Пичаи «в восторге от участия в работе Брина и поощряет его вклад» в развитие продуктов Google.

Кирилл Сарханянц