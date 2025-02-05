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Коммерсантъ FM
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Мазут не отлеживается на дне

Как идет ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе

Минтранс начал массовую проверку танкерного флота, она затронет около 500 компаний водного транспорта, заявили в ведомстве. Чиновники рассчитывают уложиться до начала навигации. А в Краснодарском крае произошел очередной выброс мазута. По своему масштабу он оказался сопоставим с теми, что были в самом начале, сразу после крушения танкеров в Черном море. Топливо со дна моря поднял трехбалльный шторм, который начался в ночь на 4 февраля. Последствия волонтеры ликвидируют второй день. На этот раз им помогли песчаные валы, которые задержали сгустки нефтепродуктов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Активисты продолжают убирать мазут и опасаются новых выбросов, рассказал “Ъ FM” блогер Юрий Озаровский: «В эти дни сети, которые лежали на грунте перед морем, плохо себя проявили, их замыло. Мы пытаемся как-то договориться, чтобы их больше не устанавливали, потому что потом с помощью техники приходится их доставать, при этом портя песок. Выбросы пришли, причем их неожиданно много. Конечно, не так, как раньше, но все равно очень много замазученных частей, как и мелкой фракции. Постепенно люди выходят на берег и пытаются все собрать.

В основном сейчас удар пришелся на локации от Джемете до центрального пляжа, в остальных местах мазута не так много, там уже почти все убрали.

Но после того, как на дне моря в районе Джемете нашли огромные пласты мазута, стало понятно, что выбросы будут еще продолжаться, причем довольно-таки долго».

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Волонтеры продолжают просеивать песок и гальку. Для этого они используют так называемые мешки хинкали: в них складывают камни, завязывают и оставляют на берегу — вода омывает содержимое, а мазут остается на стенках. Но нужна и профессиональная спецтехника, а с этим пока сложности, признал блогер Макс Анапский: «Сейчас основная проблема в том, что нужно за песчаными валами использовать просеивающую технику для того, чтобы фрагменты мазута убрать из песка. Ожидали, что она появится 2-3 февраля, но пока мы не наблюдаем видеозаписей или анонсов, как техника работает. Правда, ее тестировали в нескольких местах. Риски повторных выбросов, думаю, сохраняются. Я плавал в море и на дне наблюдал небольшие фракции мазута. Надеюсь, что МЧС с помощью водолазов сможет найти все оставшиеся залежи».

Почему мазут начал разливаться в Азовское море

Работы продолжаются и в Крыму. За все время с пляжей Севастополя вывезли почти 650 тонн загрязненного грунта, отчитался губернатор города Михаил Развозжаев.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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