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Коммерсантъ FM
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Туристы берегут здоровье

Чем вызвана растущая популярность санаториев

Россияне за прошлый год потратили на отдых в санаториях больше 2 трлн руб. Сумма выросла год к году на 17,5%, сообщается в исследовании делового издания «Бизнес-секреты». Причины роста расходов в подорожавших путевках и повышенном спросе, поясняют аналитики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Это подтверждают и данные сервисов бронирования путешествий. Все больше россиян хотят совмещать отдых с лечением, говорит представитель сервиса Tutu.ru Наталия Туйгунова: «Выявились популярные направления, курорты. Это в первую очередь Кавказские Минеральные Воды, термальные курорты Тюменской области, санатории Алтая. И люди туда едут провести время не только в одиночку, но и с семьей или со своими партнерами. То есть они едут не только полечиться и оздоровиться, для них это еще и возможность провести время с близкими.

Тоже важный такой аспект: каждый третий участник нашего опроса планирует отправиться в поездку на поезде, что как бы подтверждает некий тренд на неспешные путешествия, слоу-трипы. Глядя на эту тенденцию, мы полагаем, что такой формат отдыха будет еще больше набирать популярность. Возможно, это связано с некой усталостью, загрузкой, много работы, много информации в быстром диджитальном мире. Как раз оздоровительные истории помогают замедлиться».

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В пятерку самых востребованных регионов вошли Ставропольский край, Тюменская область и Алтайский край. Новые объекты не только лечебной направленности, но и спа открываются в Тюменской области и Карелии. Но эксперты советуют в первую очередь посмотреть предложения в своем регионе. Например, в Москве есть премиальные санатории с полным набором услуг за 17-20 тыс. руб. в сутки.

Большой прирост гостей отмечают в Крыму и в Краснодарском крае. Даже в Анапе, несмотря на катастрофу с мазутом, в санаториях будет полная заполняемость, полагает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов: «Современный санаторий — это хороший номерной фонд, хорошая лечебная база, в которой стоит современное оборудование, в том числе лечебное, это хорошие стандарты сервиса. И это все, поверьте, работает. Может быть, не во всех объектах, и сейчас нужно еще уметь выбирать.

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Сейчас наибольший спрос на самом деле как раз сосредоточился на санаториях и спа. Количество обновляемых объектов постепенно увеличивается. В отрасль входит несколько десятков новых инвест-проектов в разных регионах. В прошлые годы в связи с логистическими ограничениями мы наблюдали феномен резкого разворота аудитории, которая раньше ездила на юг, в региональные санатории. Люди отдыхают около дома. Лидером прироста 2023-2024 годов является Московская область. В этом году есть определенная проблематика в Анапе.

Но санатории не так сильно зависят от моря, потому что человек в течение дня в санатории получает порой такой объем медицинских услуг, что есть целая категория отдыхающих, которые на море и не выходят».

Активнее всего россияне пользуются услугами санаториев в теплое время года, пик приходится на июль и август. Суммарно за лето прошлого года гости оставили в санаториях почти 83 млрд руб. Согласно данным «Островка», такой вид отдыха пользуется наибольшим спросом среди пар без детей и соло-туристов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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