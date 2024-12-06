Детальный план «Победы»

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) продолжает интересоваться самолетами других российских авиакомпаний. Как стало известно “Ъ”, группа намерена договориться со структурой группы «Волга-Днепр» о передаче пяти грузовых Boeing 737-800, стоимость которых на конец 2022 года оценивалась в 8–9 млрд руб. Самолеты могут потребоваться для дочерней «Победы» в качестве донорских. Сделка может стать первой подобной в РФ. Ранее интерес к этим лайнерам проявляли в S7, но не смогли согласовать условия. Эти Boeing 737-800 принадлежат ирландскому лизингодателю, с которым «Аэрофлот» ранее договорился по урегулированию прав на лайнер Royalt Flight.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, «Аэрофлот» обсуждает с группой «Волга-Днепр» возможность переуступки прав пользования на пять грузовых Boeing 737-800BCF, входящих в парк структуры группы «Атран». «Аэрофлот», по данным “Ъ”, намерен заключить сделку страхового урегулирования с собственником бортов AerCap (Ирландия). Всего у «Атрана» шесть таких 737-800BCF, на конец 2022 года, по данным “Ъ”, их балансовая стоимость оценивалась в 10,5 млрд руб.: от 1,4 млрд до 1,9 млрд руб. за каждый борт возрастом 21–22 года.

Эти самолеты, по информации трех знакомых с ситуацией источников “Ъ”, «Аэрофлот» хочет использовать в интересах «Победы». Ее монофлот состоит из Boeing 737-800, причем последний перевозчик получил благодаря сделке страхового урегулирования самолета другой авиакомпании, Royal Flight, которая остановила полеты с весны 2022 года. Борт также принадлежал AerCap. Но самолеты «Атрана», по мнению собеседников “Ъ”, конвертировать в пассажирские в условиях санкций будет слишком сложно и «неоправданно дорого». «Аэрофлот», по их словам, заинтересован прежде всего в двигателях, стойках шасси, авионике и других комплектующих. Для рынка РФ это может быть первой подобной сделкой. «Аэрофлот» и «Волга-Днепр» “Ъ” не ответили.

В 2023 году, по данным “Ъ”, интерес к воздушным судам (ВС) «Атрана» проявлял другой российский эксплуатант Вoeing 737-800BCF — S7, в чьем парке два таких самолета. Но, по словам источников “Ъ”, стороны не смогли согласовать условия сделки. В S7 не стали это комментировать.

«Атран» был первым в РФ эксплуатантом конвертированных в «грузовики» В737-800 (Boeing Converted Freighter).

С начала 2019 года по июль 2021 года перевозчик брал их в лизинг у GE Capital Aviation Services (GECAS, США). В ноябре 2021 года General Electric продал GECAS AerCap. Кроме того, у «Атрана» осталось три менее вместительных и более возрастных Boeing 737-400SF. Все девять самолетов в двойной регистрации и не летают с марта 2022 года. Сейчас компания летает на одном Ан-12БП. В 2023 году «Атран» увеличил чистый убыток до 1,8 млрд руб. против убытка 685 млн руб. годом ранее.

Головная авиакомпания группы, «Волга-Днепр», получившая с учетом господдержки в 2022 году 1,1 млрд чистой прибыли, через год отчиталась об убытке в 881 млн. В ее сертификате эксплуатанта остаются четыре Ан-124-100 и пять Ил-76. Еще одна компания группы, AirBridgeCargo (АВС), в 2022 и 2023 годах получила убытки в 4,7 млрд и 14,6 млрд соответственно. Ее сертификат был приостановлен Росавиацией в ноябре этого года.

До 2022 года АВС считался крупнейшим грузовым авиаперевозчиком РФ с долей более 43% от всего рынка. Компания летала за рубеж, парк состоял из 17 Boeing. До приостановки сертификата в документе числились один Boeing-777 и 14 Boeing-747, два из них АВС вернула BOC Aviation (Китай) весной этого года. Основатель и экс-владелец группы Алексей Исайкин с 2022 года поэтапно передал свои доли во всех трех перевозчиках и управляющей компании менеджменту (см. “Ъ” от 12 августа 2022 года). Он, его бизнес-партнер Сергей Шкляник и несколько топ-менеджеров группы попали под санкции США вместе с тремя компаниями в августе 2024 года (см. “Ъ” от 28 августа).

В плане финансовой и юридической готовности эксперты оценивают шансы «Аэрофлота» договориться о страховом урегулировании по этим ВС как гораздо более высокие, чем у «Атрана». После сделки с Royal Flight группа продолжила интересоваться ВС других перевозчиков. В ноябре «Аэрофлот» договорился о «мокром лизинге» трех Airbus A330 iFly (см. “Ъ” от 11 ноября). С начала 2023 года, когда западным лизингодателям разрешили завершить отношения с российскими клиентами, «Аэрофлоту» удалось закрыть сделки по более чем 100 ВС. По данным “Ъ”, из выделенных в 2023 году из ФНБ 297 млрд руб. на страховое урегулирование по 162 самолетам около 250 млрд руб. пришлось на сделки «Аэрофлота». Новым собственником большинства ВС стала подведомственная Росавиации «НЛК-Финанс» (см. “Ъ” от 25 декабря 2023 года). «Аэрофлот» в основном получил самолеты от НЛК в операционный лизинг, а S7 и «Уральские авиалинии» — в финансовый (после истечения контракта ВС перейдут в их собственность).

Весной 2024 года Минтранс запросил у правительства еще 295 млрд руб. на новые сделки, но решения по финансированию пока нет (см. “Ъ” от 11 марта). Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский оценивал необходимую сумму на закрытие сделок по оставшимся в двойной регистрации ВС в 350 млрд руб. В Минтрансе “Ъ” не ответили.

В условиях санкций сделки по переуступке прав и обязательств по лизинговым договорам для западных самолетов требуют ото всех участников процесса «мягко говоря, нестандартного подхода», отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Однако страховое урегулирование, по его словам, остается одним из наиболее простых и юридически допустимых механизмов завершения таких сделок. Учитывая успешные кейсы по переуступке прав пользования, заключает юрист, российским авиакомпаниям удается демонстрировать креативный подход, комбинируя традиционные и современные инструменты.

Айгуль Абдуллина