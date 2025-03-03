План или пропал

Лидеры Франции и Британии выдвинули свой план завершения украинского кризиса, игнорируя переговорный процесс между Россией и США. Инициатива Парижа и Лондона предусматривает «месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» Украины при продолжении ее военной поддержки и усилении давления на Россию. Париж и Лондон ждут новых контактов Киева и Вашингтона и в ближайшие дни представят группу стран «Европа-плюс», готовых разместить свой контингент на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Россия и США выступают за «скорейшее разрешение конфликта, однако этому препятствуют как Киев, так и страны Европы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

О совместном франко-британском плане по Украине, согласованном в ходе состоявшегося в воскресенье саммита ряда европейских государств в Лондоне, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в интервью изданию Figaro. Как заявил французский лидер, Париж и Лондон в качестве первого шага призывают объявить перемирие «в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на Украине сроком на месяц». Предлагаемый режим перемирия при этом не охватывает ситуацию на земле, где происходят главные боевые действия. Как пояснил президент Макрон, перемирие на земле невозможно из-за отсутствия механизма его соблюдения, учитывая, что «протяженность линии фронта равна расстоянию от Парижа до Будапешта».

Рассуждая на свою излюбленную тему о введении на Украину иностранных войск, президент Франции на этот раз высказался крайне расплывчато, судя по всему, не вполне понимая, как это может быть реализовано на практике. «В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и, как только мир будет подписан, лишь потом — развертывание сил»,— сказал Макрон.

При этом главной политической целью на Украине президент Франции считает создание условий, которые «позволят европейцам войти в игру, где Трамп и Путин охотно остались бы один на один».

Президент Макрон также выразил уверенность в возможности примирения президентов США и Украины после их ссоры в Овальном кабинете Белого дома. «В ближайшие дни мы должны наладить диалог между ними»,— сообщил он.

Ряд заявлений о мирном плане Лондона и Парижа сделал и его британский соавтор премьер Кир Стармер. «Мы согласились, что Великобритания, Франция и другие будут работать с Украиной над планом по прекращению огня. Потом мы обсудим этот план с США и будем продвигать его вместе»,— отметил Кир Стармер.

Британский премьер перечислил несколько шагов, на которые согласились страны—участницы лондонской встречи. Этими шагами должны стать продолжение военной помощи Украине и увеличение экономического давления на Россию. При этом даже в случае достижения мира европейские страны намерены продолжать укреплять оборонный потенциал Украины.

«Мы ускорим планы по укреплению вооруженных сил и пограничной обороны Украины после любой сделки и гарантируем, что Украина сможет использовать боеприпасы, финансы и оборудование для своей защиты»,— сообщил Кир Стармер.

В свою очередь, принимавшая участие в лондонском саммите глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила превратить Украину «в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник».

На этом фоне еще один ключевой элемент франко-британского плана предусматривает создание коалиции желающих стать гарантами мира на Украине, в которой смогут принять участие все готовые на это страны. В рамках этой инициативы Великобритания после завершения конфликта будет готова отправить на Украину своих военнослужащих и авиацию.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, в ближайшие дни Франция и Великобритания планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении европейских миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. При этом Кир Стармер по-прежнему рассчитывает работать с администрацией президента Трампа над обеспечением «крепкого, справедливого и длительного мира, который гарантирует будущие суверенитет и безопасность Украины».

Впрочем, отклики на франко-британский план свидетельствуют о том, что у него нет никаких шансов найти поддержку даже всей Европы, не говоря уж о США. Свое скептическое отношение к возможности добиться декларируемых целей выражают даже сторонники поддержки Украины.

«Европейские лидеры решили в Лондоне, что они хотят продолжать войну, вместо того чтобы выбрать мир. Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно. Венгрия остается на стороне мира»,— написал на своей странице в соцсети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Премьер-министр Венгрии не был приглашен на саммит в Лондоне, и, как заявил глава МИДа страны Петер Сийярто, Венгрия туда и не собиралась, поскольку там планировали встретиться лишь сторонники продолжения военных действий.

Ряд критических высказываний по поводу франко-британского плана позволил себе и участвовавший в лондонском саммите премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Сейчас ни у кого нет плана, и это ощущение хаоса, импровизированного подхода, иногда вызывает взрыв эмоций, как мы видели в том непристойном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад»,— заявил в интервью газете The Guardian Дональд Туск.

По его словам, вопрос о гарантиях безопасности Украине так и остался без ответа. «Для нас важно, чтобы проект учитывал позицию Украины, чтобы был общим для более чем 30 стран, не только ЕС. Отдельно важен разговор о будущих гарантиях безопасности для Украины. Однако это не было предметом обсуждений»,— отметил премьер Туск.

Тем временем в Вашингтоне демонстрируют неготовность к сближению с Европой по украинскому кризису. Как заявила в интервью телеканалу Fox News директор Национальной разведки США Тулси Габбард, «те, кто критикует усилия президента Трампа, демонстрируют отсутствие приверженности миру».

Она указала на «фундаментальное различие между принципами, которые отстаивают президент Трамп и вице-президент Вэнс, и интересами европейских стран, которые предпочли встать на сторону Зеленского, фактически показав, что они будут поддерживать его в желании продолжать эту войну».

На этом фоне телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает о том, что после скандала в Овальном кабинете между президентами США и Украины подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа идет ускоренными темпами.

В свою очередь, как заявил в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, «произошедшее в пятницу в Белом доме, безусловно, продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на территорию урегулирования вокруг Украины».

«Остается группа стран, которая, скорее, составляет "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски эвентуальных мирных планов»,— добавил господин Песков. «Новая американская администрация взяла курс на восстановление связей с Россией и скорейшее разрешение конфликта, однако этому препятствуют как Киев, так и страны Европы»,— констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Сергей Строкань