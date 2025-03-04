Решетников предупредил о признаках охлаждения экономики России

Глава Минэкономики Максим Решетников рассказал о признаках охлаждения экономики России. По его словам, на это указывают замедление темпов роста в ряде отраслей и сокращение объем заказов у бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы»,— сказал господин Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что темпы роста замедлились в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, а также наблюдается ужесточение денежно-кредитной политики.

О первых признаках охлаждения российской экономики Максим Решетников говорил 17 февраля. Среди причин замедления роста в том числе в пищевой промышленности министр назвал повышение ключевой ставки Центробанком. 14 февраля Банк России второй раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, этот уровень является историческим максимумом с 2003 года.

По итогам февраля в России замедлился рост деловой активности в обрабатывающих отраслях. Индекс PMI обрабатывающих отраслей составил 50,2 пункта. В январе показатель достигал 53,1 пункта. Активность в секторе замедлилась в том числе из-за слабого роста производства.

Подробнее о позиции Банка России — в материале «Ъ» «ЦБ присматривается к кредиту».