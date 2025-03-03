В России замедлился рост деловой активности в обрабатывающих отраслях

По итогам февраля индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 50,2 пункта, сообщило агентство S&P Global. В январе индекс достигал 53,1 пункта. Активность в секторе замедлилась в том числе из-за слабого роста производства.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.

Согласно пресс-релизу S&P (.pdf), условия спроса стагнировали несмотря на расширение экспортных продаж. Компании ожидают дальнейшего роста производства в этом году, но в краткосрочной перспективе они «выражают осторожность» на фоне сокращения невыполненных заказов и при небольшом росте занятости.

В секторе производства товаров зафиксировано улучшение, но оно стало самым медленным за последние пять месяцев. Уровень производства продолжил расти, и хотя часть компаний отметили устойчивые условия спроса, другие заявили о стагнации новых заказов. Поддержку общему объему продаж оказали рост экспортных заказов и усиление спроса со стороны соседних стран.

Более высокие издержки были связаны с повышением цен у поставщиков и на транспорт. Российские производители также «сдержали активность по найму»: создание рабочих мест продолжилось, в основном за счет штатных сотрудников, но незначительными темпами. Давление на производственные мощности снизилось, поскольку возобновилось сокращение объемов невыполненных работ, и темпы сокращения стали самыми быстрыми с сентября 2024 года.

О состоянии российской промышленности — в материале «Ъ» «Конъюнктура прибавила в неопределенности».