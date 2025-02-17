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Коммерсантъ FM
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Решетников увидел первые признаки охлаждения российской экономики

В ноябре и декабре 2024 года рост экономики РФ перестал быть фронтальным, и появились первые признаки охлаждения, заявил глава Минэкономики Максим Решетников на итоговой коллегии министерства. По его словам, в ряде отраслей экономики, в том числе в пищевой промышленности, рост замедлился. Среди причин он назвал повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ).

Министр экономического развития России Максим Решетников

Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министр рассказал, что начал сокращаться объем заказов у бизнеса. В частности, на авторынке из-за высоких ставок по кредитам падают продажи спецтехники и сельхозтехники, а также легкового транспорта. «Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения»,— перечислил он (цитата по «Интерфаксу»).

Как пояснил глава Минэкономики, ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки и рост макропруденциальных требований приводят к сжатию кредитования. Это сдерживает спрос, а также влияет на инвестиции и на рост предложения. «Денежно-кредитная политика напрямую влияет и на бюджетную политику. Рост ставок ведет к росту стоимости обслуживания и госдолга, и обслуживания тех обязательств, которые бюджет на себя взял — речь идет о льготных программах кредитования»,— отметил он.

14 февраля ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что уровня жесткости ДКП хватит для борьбы с инфляцией, ее пик ожидается в апреле-мае. По итогам прошлой недели годовая инфляция ускорилась до 9,92%.

Подробности — в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась на месте».

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