ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Совет директоров Банка России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Этот уровень является историческим максимумом с 2003 года. На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года регулятор сохранил ставку, хотя большинство аналитиков ожидали ее очередного повышения до 23%.
Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ
Согласно пресс-релизу регулятора, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий создает предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца текущего года в диапазоне 19–22%.
Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%. Цель ЦБ — поддержание инфляции вблизи 4%. По прогнозу ЦБ, в 2025 году годовая инфляция снизится до 7–8%, в 2026 году вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем.
Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 21 марта. 26 февраля регулятор опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.