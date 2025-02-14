ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Этот уровень является историческим максимумом с 2003 года. На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года регулятор сохранил ставку, хотя большинство аналитиков ожидали ее очередного повышения до 23%.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Согласно пресс-релизу регулятора, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий создает предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца текущего года в диапазоне 19–22%.

Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%. Цель ЦБ — поддержание инфляции вблизи 4%. По прогнозу ЦБ, в 2025 году годовая инфляция снизится до 7–8%, в 2026 году вернется к 4% и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 21 марта. 26 февраля регулятор опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.