Китай внес 15 компаний из США в список экспортного контроля

Минкоммерции Китая объявило о расширении списка экспортного контроля. В него включили 15 американских компаний, сообщается на сайте ведомства.

В перечень добавлены: Leidos, Gibbs & Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment, передает ТАСС.

По версии Пекина, они «представляют угрозу национальной безопасности и интересам Китая». Внесение в список означает, что им запрещен экспорт товаров двойного назначения.

В августе 2024 года администрация США внесла в список экспортного контроля более 40 китайских фирм, включая те, которые поставляли станки и микроэлектронику в Россию. Причиной назвали их предполагаемую поддержку российского ВПК.

Отношения двух стран обострились после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который ввел пошлины 10% на весь китайский импорт. Пекин в ответ ввел пошлину 15% на уголь и газ из США, а также пошлину 10% на нефть, сельхозтезнику и автомобили. 4 марта господин Трамп увеличил импортные пошлины на товары из Китая до 20%. Он утверждает, что КНР не приняла «адекватных шагов» для борьбы с синтетическими опиоидами. Китай пообещал принять ответные меры.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ FM» «США и КНР меряются пошлинами».