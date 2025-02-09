США и КНР меряются пошлинами

Завтра, 10 февраля, должны вступить в силу ответные китайские пошлины на американские товары. На этом фоне Financial Times пишет о приближении новой торговой войны. Если в ближайшие сутки стороны не уладят разногласия, это станет началом «очень плохой ситуации», отмечают источники газеты. В прошлый понедельник, 3 февраля, Трамп заявил о планах созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином. Но диалог отменился, писал The Wall Street Journal, не уточняя причин. Таким образом, 4 февраля в силу вступили американские пошлины в 10% на весь китайский импорт. В пятницу, 7 февраля, Трамп дополнительно оговорил, что посылки из Китая небольшой стоимости, прежде не облагавшиеся пошлинами, вскоре потеряют такую привилегию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пекин, в свою очередь, ввел пошлину 15% на уголь и газ из США. И пошлину 10% на нефть, сельхозтезнику и автомобили. Кроме того, список «ненадежных» организаций пополнили фэшн-гигант PVH, владеющий брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также поставщик продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina. И все же речь пока идет о предупредительных шагах, говорит директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: «Ответили они значительно более скромно, чем американцы, и ввели пошлины на энергетические товары, объем поставок которых сейчас и так небольшой.

При этом надо помнить, что когда пошлины вводились раньше, которые, кстати, до сих пор действуют, речь шла о том, что Китай выполнит условия так называемой первой фазы торговой сделки и начнет закупать у Соединенных Штатов гораздо больше продукции, в том числе и энергетической. При этом договоренность была достигнута в январе 2020 года, но потом ковидные ограничения естественным образом достижения этих договоренностей свели на нет. В целом реакция Китая в виде дополнительных пошлин на энергетические товары, которые в небольшом объеме пока что поставляются, это скорее приглашение к диалогу по поводу того, что Китай, может быть, будет закупать эти товары в больших объемах, но в обмен на это торговые ограничения либо не будут дальше увеличиваться, либо будут сниматься».

The Guardian также пишет, что Китай импортирует сравнительно мало энергоносителей из США. А меры против американского фэшн-гиганта эксперты и вовсе называют политическими: ранее компания отказалась закупать хлопок из северо-востока КНР, региона известного притеснениями уйгуров. При этом ранее Трамп согласился отложить введение пошлин в 25% на канадские и мексиканские товары. Власти этих стран согласились жестче контролировать поток мигрантов в США.

О полноценной торговой войне говорить пока рано, считает профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский: «Если сравнить это с той риторикой Трампа, которую мы слышали в течение года, когда он грозился ввести пошлины в отношении Китая до 40%, даже до 60%, и лишить Китай режима наибольшего благоприятствования, что вообще немыслимо, то нынешние пошлины, конечно, не идут в сравнение с этими угрозами. Даже если сравнить с теми мерами, которые приняты в отношении ближайших соседей Соединенных Штатов — Канады и Мексики — все равно это гораздо меньше».

Введение пошлин в отношении китайского импорта Трамп называл наказанием за эпидемию фентанила в Штатах. При этом Financial Times отмечает, что переговоры сорвались из-за того, что американский лидер требовал от китайской стороны уступок сразу по многим вопросам.

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Елизавета Скобцова