«Газпром»: Европа ускоренно расходует запасы из подземных хранилищ газа

Европа ускоренными темпами расходует свои запасы из подземных хранилищ газа (ПХГ). Запасы, сделанные к этой зиме, были исчерпаны еще в январе. При этом погодные условия в регионе соответствуют климатической норме, сообщает «Газпром» (MOEX: GAZP) со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Средний темп отбора газа в Европе на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и на 22% выше, чем в среднем за предыдущие десять лет. 28 февраля в европейских ПХГ оставалось 39,2 млрд куб. м газа, что составляет 38,5% от объема хранилищ. Это на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.

«Таким образом, к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами»,— отмечается в сообщении. По оценкам «Газпрома», Европе будет сложно заполнить хранилища этим летом, чтобы подготовиться к зиме. Это связано с сокращением надежных источников поставок газа.

В январе сообщалось, что цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года. Рост цен был связан с прогнозируемыми холодами, а также опасениями относительно уровня заполнения хранилищ в условиях сжатого рынка.

Подробнее о росте цен на газ в Европе — в материале «Ъ FM» «Газ подтолкнул цены вверх».