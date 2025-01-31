Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой «на день вперед» превысила €53,125 за 1 МВт•ч ($572 за 1 тыс. куб. м) по состоянию на 19:33 мск. Это самый высокий уровень с октября 2023 года. Рост с начала дня составляет более 3%.

Рост цены на газ происходит на фоне прогнозов о холодной погоде, а также опасений относительно уровня заполнения хранилищ в условиях сжатого рынка, пишет Reuters. «Обеспокоенность стремительным снижением уровня запасов газа заставила страны принять меры для пополнения хранилищ: Германия предлагает субсидии, а Италия готовится к досрочному началу сезонного хранения»,— сказал эксперт ANZ Дэниел Хайнс, сообщает агентство.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe писало, что запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 55%. Отбор газа из подземных газовых хранилищ европейских стран 29 января составил 464 млн куб. м, следует из данных ассоциации.

Цены на газ в Европе выросли до годовых максимумов в декабре. Это происходило на фоне ожидания новой волны похолодания. Отопительный сезон в Европе начался на десять дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон,— 29 октября, и с тех пор страны ЕС отобрали из хранилищ около 48 млрд куб. м газа.

Подробнее о том, как Европа пройдет этот отопительный сезон,— в материале «Ъ».