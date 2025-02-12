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Коммерсантъ FM
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Газ подтолкнул цены вверх

Какие меры для снижения стоимости топлива может принять ЕС

Цены на газ в Европе могут временно ограничить из-за рекордного роста. Еврокомиссия рассматривает возможность введения лимита на стоимость энергоносителя, сообщает Financial Times. За последнюю неделю цена на природный газ в Европе достигла самых высоких за два года показателей. Энергетики не исключают, что она продолжит расти из-за истощения запасов, холодной зимы и перебоев в поставках. Переговоры о механизмах введения ограничений находятся на ранней стадии, предложения могут быть озвучены в марте.

Фото: Christian Charisius / File photo / Reuters

Фото: Christian Charisius / File photo / Reuters

Как отмечают зарубежные СМИ, Европа балансирует на пути к энергетическому кризису. Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается, что ограничения помогут решить проблему: «В Европе похолодало, ежесуточный объем потребления газа увеличился. К тому же у нее появился, по сути, новый покупатель — Украина оттягивает объемы газа на себя. К началу отопительного сезона у них было мало газа в подземных хранилищах, и сейчас его не хватает. Плюс на бирже цены растут — объемы газа в подземных хранилищах упали ниже 50%, и это, конечно, нервирует рынок. При этом поставки из России сократились вдвое. Все эти факторы влияют на рост цен. Вряд ли мы увидим заоблачные показатели под $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Я думаю, что это повышение временное, но тем не менее и оно наносит довольно сильный экономический ущерб европейцам. При таких ценах производить какие-то продукты становится сложно, у них повышается себестоимость, они станут неконкурентоспособными на глобальном рынке. Европейцы и раньше пытались вводить некий потолок цены, но на самом деле это никак не работало. Они хотели единым фронтом выступать, чтобы диктовать свои условия поставщикам, но все-таки цена формируется на бирже — они сами создали такую систему.

Поэтому де-факто эти ограничения никак не повлияют, они просто растянут резкое повышение цен на оптовом рынке для потребителей на более продолжительный период времени».

Financial Times подчеркивает, что цены на топливо в Европе сейчас в два-три раза превышают американские показатели. Но переговоры об ограничении стоимости уже вызвали недовольство игроков рынка. Они полагают, что такие меры могут угрожать стабильности и безопасности поставок природного газа в Европу. Кроме того, подобное решение может привести к другим негативным последствиям, объясняет директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«Это плохая идея с точки зрения насыщения рынка. Рынок ЕС продолжает существовать уже три года в условиях почти хронического дефицита газа именно благодаря биржевому ценообразованию. Рост цен на газ очень резкий, он нивелирует эффект от резкого падения предложения. Если отказаться от этого, ввести какие-то фиксированные ограничения, то это подрывает возможность повторения с удачного экономической точки зрения опыта 2022-2023 годов, когда рынок удалось насытить. В 2025 году перед ЕС стоит примерно та же проблема, но не столь остро. Дефицит газа опять усиливается. Для рынка Европы я не вижу другого варианта в этом году сбалансировать спрос и предложение, кроме как держать высокие цены, причем выше, чем в Азии. Для российских поставщиков это хорошо, для "Газпрома" и НОВАТЭКа это дополнительное увеличение выручки за счет более высоких цен».

«Газпром» возобновил экспорт газа по альтернативному маршруту в Словакию

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в очередной раз обновили исторический рекорд, пишет ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем. Прокачка топлива через станцию на границе Турции и Болгарии на прошлой неделе превысила 390 млн куб. м. Предыдущий максимум был достигнут в середине января. Но увеличения объема поставок по этому маршруту ждать не стоит, говорит независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин: «Есть несколько факторов, которые на это влияют. Насколько я понимаю, существует договоренность между российским "Газпромом", приднестровскими компаниями, которые сейчас заблокированы в части поставок российского газа туда, и Венгрией, которая готова осуществлять соответствующие поставки.

При этом всего лишь порядка 1 млрд. куб. м газа в 2024 году — это тот прирост, который произошел за счет поставок по "Турецкому потоку". Больше мощностей в "Турецком потоке" нет, сейчас он загружен на 100%. 31,5 млрд. куб. м газа в год поставляется по нему, из них 15-16 млрд остаются в Турции, а остальное уже распределяется по европейским странам. И ценовая конъюнктура предоставляет свои возможности. Российская компания поставляет газ в европейском направлении, «Газпром» и турецкий оператор это могли делать.

Но у большего объема прокачки есть физические ограничения, то есть труба полностью забита. Если и рассматривать какие-то варианты решения проблемы, то стоит подумать о строительстве дополнительных веток к "Турецкому потоку"».

Как писало агентство Bloomberg, из-за потенциального кризиса некоторые страны Центральной Европы по-прежнему выступают за возобновление транзита газа через Украину. Власти Венгрии сообщили, что нашли способ оплаты российских энергоносителей в условиях американских санкций. Решение найдено с помощью российских коллег, рассказали «РИА Новости» в МИДе страны, но ведомство не пояснило, в чем заключается схема.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

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