Роберт Дауни-младший похвалил Юру Борисова на «Оскаре»

Американский актер Роберт Дауни-младший на церемонии вручения премии «Оскар» похвалил игру Юры Борисова в фильме «Анора». Борисов был номинирован на премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но награду получил Киран Калкин (фильм «Настоящая боль»).

«Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат! У тебя большое будущее, и ты в правильном месте»,— сказал Дауни-младший, обратившись к российскому актеру со сцены во время объявления номинантов.

Фильм «Анора» был представлен в шести номинациях и победил в пяти из них, в том числе как лучший фильм года. Премии также удостоились его режиссер Шон Бейкер и исполнительница главной женской роли Майки Мэдисон.

Юра Борисов стал первым российским актером, который вошел в шорт-лист «Оскара». За роль в «Аноре» также был номинирован на «Золотой глобус», премии Гильдии киноактеров США и BAFTA. Борисов начал карьеру в 2010-х, на его счету более 60 фильмов. В России был удостоен «Золотого орла» в номинации «Лучшая мужская роль» за драму «Калашников» (2021).

Подробнее о феномене «Аноры» — в материале W «О чем хрустит попкорн».