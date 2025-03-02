Франция просит Алжир не бросать своих

Недовольство Парижа ситуацией, которая сложилась в отношениях с Алжиром, отказывающимся принимать своих граждан, высылаемых из Франции, рискует привести к большому дипломатическому скандалу. Многие французские политики предлагают разорвать договор о сотрудничестве, издавна связывающий Францию с ее бывшей колонией. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Постоянные отказы Алжира в репатриации своих граждан из Франции вызвали возмущение министра внутренних дел Брюно Ретайо: «Алжир стремится унизить Францию». Когда власти попытались 10 января выслать блогера Наамана Буалема, алжирская полиция не позволила своему гражданину вернуться, несмотря на его действующий паспорт. Не менее десяти раз Алжир отказывал в предоставлении консульского пропуска алжирскому террористу, напавшему на людей в Мюлузе. Его жертвы, по мнению французских властей, на совести алжирских властей.

Проблема отношений двух стран, превратившись во внутреннюю проблему Франции, тут же всколыхнула давние противоречия. Она еще раз напомнила о преференциях, которые Алжир имеет в рамках особых соглашений, действующих после его пребывания под французским управлением. В центре внимания оказалось соглашение 1968 года, предоставляющее гражданам Алжира уникальные права на передвижение и проживание во Франции.

В отличие от граждан других стран, алжирцы имеют возможность получать вид на жительство по упрощенной процедуре, свободно работать и даже пользоваться некоторыми положениями исламской юстиции на французской земле.

В этом было и признание Францией морального долга перед своими бывшими соотечественниками, и прямой интерес — договор был подписан в период промышленного подъема т. н. «тридцати славных лет» и острой нехватки рабочей силы во Франции.

Однако сейчас, в условиях экономических проблем, роста антииммигрантских настроений и сложной внутренней обстановки в стране, многие политики считают, что такие привилегии устарели и создают лишь дополнительные проблемы. Со своего поста главы МВД Брюно Ретайо призывает к жесткому курсу и открытому дипломатическому противостоянию с Алжиром. В его видении единственным способом решения проблемы является немедленная отмена всех привилегий, которыми пользуются алжирцы во Франции. Против договора 1968 года активно выступают политики правого крыла и даже центристы вроде руководителя президентской партии, экс-премьера Габриэля Атталя.

Французский премьер-министр Франсуа Байру поставил алжирским властям ультиматум: в течение шести недель Париж ожидает согласия на прием их высылаемых из Франции граждан.

В случае отказа французское правительство оставляет за собой право на односторонний пересмотр или даже денонсацию всех действующих двусторонних соглашений. Это заявление стало самым жестким за последние годы и первым, сделанным официально и публично.

Алжирские власти предсказуемо отреагировали на французский ультиматум, выразив «удивление» по поводу предложенных мер в отношении граждан страны. Министерство иностранных дел Алжира подчеркнуло, что не приемлет давления со стороны Парижа и готово к ответным шагам, включая возможные дипломатические санкции. Возмущение вызвали и предпринятые Министерством иностранных дел Франции первые шаги по отмене предоставляемых Алжиру дипломатических документов, на которые по тому же договору имеют право многие представители власти — от военных до чиновников.

Впрочем, это отчасти лишь символический шаг. В условиях единой Европы отмена французских виз едва ли закроет для них дверь во Францию. Алжир сейчас активно укрепляет связи с Испанией. После дипломатической размолвки с Мадридом в 2022 году стороны снова сближаются, что может быть стратегическим шагом Алжира на случай ухудшения отношений с Францией.

Скандальная история с перепасовкой блогера между аэропортами, отказы в приеме правонарушителей выглядят скорее признаком, чем причиной ухудшения отношений.

Возможно, все эти вопросы и обвинения становятся предлогом для пересмотра соглашений, заключенных после обретения независимости бывшей колонией. Эти соглашения сейчас связывают руки Франции, которая хотела бы подвести черту под тяжелым «разводом» с бывшей колонией, произошедшим в 1962 году, но не пережитым до сих пор.

Президент Эмманюэль Макрон занимает в этом вопросе более осторожную позицию. Отозвавшись на выступление своего премьер-министра, он подчеркнул, что разрыв соглашения 1968 года «не имеет смысла» и что Парижу следует избегать односторонних решений, способных привести к эскалации конфликта. Господин Макрон считает, что необходимо вести диалог и постепенно модернизировать соглашение, что обсуждалось еще в конце 1990-х. Он знает, что во Франции этот вопрос очень болезнен: «Миллионы французов родились от алжирских родителей, некоторые из них имеют двойное гражданство. Они не имеют никакого отношения к этим дебатам и живут в мире, придерживаясь ценностей Республики. Они имеют право на спокойную жизнь».