Париж и Алжир играют в TikTok

В нескольких городах Франции были задержаны алжирские блогеры, угрожавшие Франции «мором и гладом», призывавшие к расправам над противниками президента Алжира и атакам на французское общество. Наблюдатели предполагают, что речь идет о спланированной кампании алжирских властей, а французские власти пытаются ответить с соответствующей твердостью. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские в центре Парижа

Фото: Christophe Ena / AP Полицейские в центре Парижа

Фото: Christophe Ena / AP

В последнее время в социальных сетях на французском и арабском языках распространяются ролики с угрозами и проклятиями в адрес «колониальной Франции», алжирской оппозиции, Израиля, Марокко и евреев. Французская полиция начала активно реагировать на эти выступления, которые привлекают сотни тысяч просмотров.

3 января во французском Бресте арестовали алжирского нелегала Юсефа А., известного в TikTok под ником Zazou Youssef и имеющего несколько сот тысяч подписчиков. Он угрожал убийствами оппозиционеров и «врагов алжирского президента» как во Франции, так и в Алжире. В тот же день в районе Гренобля был задержан 31-летний Имад Ульд Брахим, вещавший в сети под псевдонимом Imad Tintin, призывавший «сжигать заживо, убивать и насиловать французов». Франко-алжирка София Бенлемман, также популярная в TikTok, арестована за «угрозы убийством, разжигание ненависти и публичные оскорбления». Такие же обвинения предъявлены блогерам Abdesslam Bazooka и Laksas06. Первый сбежал в Алжир, второго ищут.

Наибольший резонанс вызвала история 59-летнего алжирского тиктокера Наамана Буалема, известного как Doualemn или Boualem Dz. Этот житель Монпелье не раз организовывал митинги в поддержку алжирского президента Абдельмаджида Теббуна. После одного из его видео, которое, по мнению французских властей, содержало «призывы к пыткам противников алжирского режима», его спешно лишили вида на жительство. Префектура выдала ему предписание покинуть страну, хотя у него легальное право оставаться во Франции, поскольку он имеет детей с французским гражданством. В ожидании судебного разбирательства Буалема сначала отправили в лагерь временного пребывания, а затем, 10 января, в срочном порядке, еще до суда депортировали в Алжир.

Однако алжирские власти отказались принять своего гражданина, несмотря на его действующий алжирский паспорт.

Нааману Буалему не разрешили сойти с трапа. На том же самолете его вернули во Францию, где поместили в административный центр заключения под Парижем.

«Алжир стремится унизить Францию»,— заявил по этому поводу организовывавший высылку министр внутренних дел Брюно Ретайо. А глава МИД Жан-Ноэль Барро предупредил, что «Франции придется ответить Алжиру, если тот продолжит эскалацию».

Алжирские блогеры, против которых началась активная кампания, в первую очередь обращаются к алжирской диаспоре во Франции. По данным Национального института статистики и экономики, в 2023 году она насчитывала 891,7 тыс. человек — это самая многочисленная группа среди иммигрантов, экспатов и обладателей двойного гражданства. Однако ролики алжирцев на арабском и французском языках смотрят не только члены алжирской общины, но и другие фолловеры: иммигранты и французы, потомки иммигрантов. Власти считают влияние таких роликов и их способность нагнетать политическую обстановку серьезной угрозой.

Отношения между Францией и Алжиром ухудшились, после того как Эмманюэль Макрон признал суверенитет Марокко над спорными территориями Западной Сахары (“Ъ” писал об этом 1 августа 2024 года). Возмущенный Алжир, претендующий на влияние в этом регионе, отозвал своего посла из Парижа.

Другая тема взаимных обвинений появилась сравнительно недавно. Алжирские власти 16 ноября арестовали франко-алжирского писателя Буалема Сансаля, обвиняемого в «предательстве национальных интересов», нетерпимости к исламизму и призывах к демократизации режима Абдельмаджида Теббуна, находящегося у власти с 2019 года и переизбранного в сентябре 2024-го на второй строк 84% голосов избирателей.

Политики во Франции, которых раздражают нападки алжирских властей, все чаще требуют пересмотра постколониальных соглашений 1968 года, давших выходцам из Алжира значительные привилегии. Обсуждаются более строгий подход к выдаче и уменьшение числа выдаваемых виз для алжирских граждан, отмена для них упрощенного доступа к проживанию во Франции, а также прекращение финансовой помощи Алжиру, которая составляет около €110–130 млн в год. Недавно с таким предложением выступил глава макронистской фракции в парламенте и бывший премьер-министр Габриэль Атталь.