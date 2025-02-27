Террориста прописали во Франции навечно

Парижские судьи вынесли вчера решение по делу 25-летнего тунисца Брахима Ауиссауи, убившего 29 октября 2020 года трех человек в церкви Нотр-Дам-де-л`Ассомпсьон в Ницце. Отрицавший все и вся, террорист сначала перешел к признаниям, а затем к угрозам. Он приговорен к самому суровому наказанию, существующему во Франции, пожизненному лишению свободы без возможности освобождения. Остаток жизни ему придется провести в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брахим Ауиссауи

Фото: FAMILY HANDOUT / AFP Брахим Ауиссауи

Фото: FAMILY HANDOUT / AFP

Во время следствия и в начале процесса обвиняемый утверждал, что ни в чем не виноват, не помнит никакого нападения и даже не узнает себя на записях камер наблюдения. Однако эксперты сочли его амнезию выдуманной — попыткой выдать себя за психически больного человека, чтобы избежать пожизненного заключения, которое ему грозило. Защита хотела доказать, что полученные им при задержании тяжелые ранения в живот, ноги и плечо, а также годы, уже проведенные в заключении, превратили его в сумасшедшего, неспособного отвечать за свои действия.

Однако эксперты-неврологи пришли к выводу, что операция, которую перенес Брахим Ауиссауи после ранения, не вызвала никаких повреждений головного мозга, а значит, нет никаких оснований для возникновения у него расстройства памяти. Со временем, однако, 25-летний Ауиссауи перешел к полупризнаниям, заявив после просмотра записей камер: «Человек на фото — это я». Однако он не спешил признаться в тройном убийстве: «Я не могу понять, как это произошло».

Лишь ближе к концу процесса он выступил с целой серией заявлений, в которых не только признал свое преступление, но и заявил о том, что убитые им невинные люди, оказавшиеся в то утро в церкви, были его законными жертвами.

Его нисколько не смутило, что 60-летняя Надин Девилье, 44-летняя Симона Баррета Сильва и 54-летний служитель церкви Винсент Локес случайно попались ему на пути. «Тот, кто принимает решение убивать во имя мусульман, не выбирает свою цель. Он движим одной мыслью — сделать это»,— защищал Ауиссауи свое право без разбора отнимать жизни во имя веры и мести западному миру. «Вы, когда убиваете мусульман, считаете это нормальным, но, когда мусульмане приходят убивать вас, это становится проблемой»,— заявил он, дав волю своей ненависти к Франции, которую в своих телефонных разговорах называл «страной собак и неверных».

Поведение подсудимого и его заявления в ходе процесса позволили государственным обвинителям национальной антитеррористической прокуратуры заявить: «Мало того, что он признает факты, он ими гордится. Это показывает, насколько он все еще одержим своей радикальной идеологией». Они предупредили суд, что «разрушительный фанатизм Брахима Ауиссауи остался неизменным спустя четыре с половиной года после преступления: «На протяжении всего процесса мы видели мрак и ненависть в его глазах. Он ослеплен мракобесием и ненавистью к Франции».

В итоге судьи приговорили нераскаявшегося террориста к пожизненному заключению без права на освобождение. Это крайне редкое во Франции наказание, оставляющее преступнику микроскопический шанс на какое-либо смягчение приговора.

Приговор, называемый иногда «реальным пожизненным заключением», это, как говорят юристы, «замаскированная смертная казнь». Оставшиеся годы жизни Брахим Ауиссауи проведет за решеткой французской тюрьмы без надежды выйти на свободу.

Алексей Тарханов, Париж