Алжирский исламист напал на людей во французском городе Мюлузе

В субботу, 22 февраля, в центре Мюлуза (департамент Верхний Рейн) 37-летний алжирец, вооруженный ножом, напал на людей. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские собирают улики на месте происшествия в Мюлузе

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP Полицейские собирают улики на месте происшествия в Мюлузе

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP

Нападение произошло во время демонстрации в поддержку Конго. По сообщениям очевидцев, нападавший кричал «Аллах акбар». Жертвой стал прохожий, который попытался вмешаться. Двое муниципальных полицейских, стоявших в оцеплении, получили серьезные ранения: один — в области сонной артерии, другой — грудной клетки. Еще трое стражей порядка легко ранены. Злоумышленник задержан и отправлен за решетку.

Как уточнил прокурор Николас Хейц, мужчина был включен в список FSPRT — реестр лиц, представляющих угрозу из-за радикализации. Он также находился под административным контролем, так как был обязан покинуть страну, получив предписание OQTF, но не был депортирован, поскольку Алжир отказывается принимать нелегалов, выдворяемых с территории Франции. Нападение произошло вскоре после того, как мужчина отказался подписывать документы о соблюдении контроля в полицейском участке Мюлуза.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «исламистским террористическим актом». Национальная антитеррористическая прокуратура возбудила дело по статьям «убийство в связи с террористической организацией» и «покушение на убийство в связи с террористической организацией в отношении представителей власти». Министр внутренних дел Бруно Ретайо объявил, что прибудет на место происшествия.

Алексей Тарханов, Париж