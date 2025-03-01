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Коммерсантъ FM
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Уолц: команда Трампа высказалась за то, чтобы прекратить переговоры с Зеленским

Администрация президента США Дональда Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолц.

Майк Уолц

Майк Уолц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Майк Уолц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«У нас было совещание после этой перепалки... Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад»,— сказал господин Уолц в эфире Fox News (цитата по ТАСС).

Господин Уолц добавил, что Владимир Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу». Он заявил, что советники президента Украины «фактически со слезами на глазах» пытались возобновить переговоры, но господин Зеленский был по-прежнему склонен к конфликту. Советник президента США сказал, что переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать «позитивным моментом для Украины».

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28 февраля прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой президенты должны были заключить сделку по украинским полезным ископаемым. Переговоры не состоялись: они прошли на повышенных тонах, а сама сделка так и не была заключена. После разговора господин Зеленский покинул США.

Подробнее о том, чем Украине грозит провал переговорного процесса,— в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского на крыльце Белого дома

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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