Уолц: команда Трампа высказалась за то, чтобы прекратить переговоры с Зеленским

Администрация президента США Дональда Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолц.

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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Майк Уолц

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«У нас было совещание после этой перепалки... Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад»,— сказал господин Уолц в эфире Fox News (цитата по ТАСС).

Господин Уолц добавил, что Владимир Зеленский «оказал своей стране медвежью услугу». Он заявил, что советники президента Украины «фактически со слезами на глазах» пытались возобновить переговоры, но господин Зеленский был по-прежнему склонен к конфликту. Советник президента США сказал, что переговоры и заключение сделки по полезным ископаемым могли бы стать «позитивным моментом для Украины».

28 февраля прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой президенты должны были заключить сделку по украинским полезным ископаемым. Переговоры не состоялись: они прошли на повышенных тонах, а сама сделка так и не была заключена. После разговора господин Зеленский покинул США.

Подробнее о том, чем Украине грозит провал переговорного процесса,— в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».